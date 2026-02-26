פרשת תצוה: אהרן הכהן מספר על בגדי הכהונה

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.
פרשת השבוע שלי – פרשת תצוה
התוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.
השבת פרשת תצוה, אביה פוגשת את אהרן הכהן, שמספר על הבגדים המיוחדים של הכהן הגדול
פרשת השבוע שלי עם אביה
שחקנים: אביה הרנוי;
בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.
עריכה: דוד והבה. עיצוב: יולה ינקלביץ.
תגובות