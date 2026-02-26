כל הילדים מוזמנים: בשכונה של אביה - ספיישל פורים

תכנית פורים מיוחדת של כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה-יה אביה) – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לקראת חג פורים עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. צפו

״בשכונה של אביה״ בספיישל פורים חגיגי במיוחד עם כוכבת הילדים אביה הרנוי, אורחים וחברים.

בשכונה של אביה - ספיישל פורים

אולפן סרוגים

לכבוד חג פורים, צילמנו פרק ספיישל מיוחד, עם להטטונים, בובות, שלומי ויוסי. עם משלוחי מנות, מתנות לאביונים, שירים וכמובן הרבה הרבה שמחה.

בשכונה של אביה מבית ערוץ הילדים של סרוגים – בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

צפו: אוסף שירי פורים בשפת הסימנים

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; שלומי לניאדו; יצחקול ויוסי עבדו.

בימוי: אבי לודמיר.

הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.