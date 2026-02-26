"רחובות ריקים": שיתוף הפעולה המרגש של נתן גושן ואמיר דדון

אמיר דדון משיק את "רחובות ריקים", סינגל חדש שכתב והלחין נתן גושן. השיר נולד בסלון הבית והפך לבלדה אינטימית על אהבה ושקט.

כאשר אמיר דדון משחרר סינגל חדש, קשה להישאר אדישים. הקול העמוק, ההגשה הכנה והיכולת לגעת בנימים הדקים ביותר של הרגש - כל אלו הפכו אותו לאחד הקולות הבולטים והאהובים במוזיקה הישראלית.

"רחובות ריקים", הסינגל השני מתוך אלבומו החדש, הוא לא רק שיר אהבה, אלא רגע של אמונה בתוך מציאות של ייאוש, נשימה עמוקה בתוך השקט.

האזינו לשיר החדש של אמיר דדון - "רחובות ריקים"

מאחורי הקלעים: מפגש סלוני שהפך לשיר

את השיר כתב והלחין נתן גושן. דדון מספר כי גושן הגיע לבקר אותו בביתו, התיישב ליד הפסנתר וניגן את השיר בפשטות אינטימית בסלון.

"הוא ניגן איזשהו שיר על פסנתר ושאלתי אותו: 'מה עושים עם השיר הזה?'", מספר דדון. גושן בכלל חשב להוציא את השיר בעצמו, אך דדון הרגיש מיד שמדובר בשיר שהוא חייב לבצע. לעיתים, כך נראה, שירים מוצאים את המבצע שלהם, ולא להפך.

אהבה, תפילה ומה שביניהן

מילות השיר נעות בין חיבוק לנחמה: "זה בסדר אני בא לחבק אותך עוד פעם/ רגע אמונה, מה קיבלנו מייאוש גדול"

השיר מדבר על זוגיות אינטימית, אך בו בזמן נוגע גם במישור רחב יותר - כמעט רוחני. בתוך מציאות של עייפות רגשית, אכזבות ותחושת ריק, מגיע רגע של עצירה.

"זה בסדר, מגיע לנו שקט" - השורה הזו נשמעת כמו מנטרה. כמו בקשה עדינה מהעולם להניח לנו לרגע.

הרחובות הריקים, העיר שעוצרת, הלילה שנפרש מעל – כל אלה אינם רק תפאורה רומנטית. הם מטאפורה לרגע שבו הרעש החיצוני נעלם, והשקט מאפשר ריפוי פנימי.

אמיר דדון צילום: אמיר דדון (צילום מרווה שרון)

כשהעיר נרדמת - הלב מתעורר

הדימוי של עיר ריקה בשעת לילה מאוחרת מחזק את תחושת הבדידות, אך דווקא בתוך הבדידות הזו מתגלה קרבה עמוקה: "בלב שלי את עוד מטיילת, אף פעם לא לבד"

זהו שיר שמדבר על נוכחות גם בהיעדר. על אהבה שממשיכה להתקיים גם כשאין מילים, גם כשהעולם כולו ישן.

יותר משיר אהבה

"רחובות ריקים" הוא שיר אהבה לאישה, אך גם שיר על אמונה. אמונה שאחרי ייאוש גדול מגיע אור. שאחרי ריק מגיע מילוי.

זהו שיר שמזכיר לנו שמותר לעצור את היום בצד. שמגיע לנו שקט. שמנוחה היא לא חולשה, אלא כוח. ובמציאות שבה הרחובות לא תמיד שקטים, השיר הזה מציע מרחב קטן של שלווה.