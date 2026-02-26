ממרוקו ועד אשכנז: חידון הפיוטים הגדול. צפו

בפרק נוסף של "הדתיות האלה", אירחו הדר בן חמו ואורטל ברזילי את הזמרת והיוצרת ליאת יצחקי לפינה מוזיקלית ומאתגרת במיוחד: "מזמרות גרוע". בין צחוק לזמרה, הן יצאו למסע בין שולחן השבת התימני לפיוטי רבי יצחק אבוחצירא.

"תימנים זה דיוואן: לא קמים עד שזה נגמר"

השיחה נפתחה בזיכרונות משולחן השבת. בעוד הדר סיפרה על שלוש שעות של שירה ושינה, אורטל הבהירה שאצל התימנים החוקים אחרים: "אצלנו ארבע שעות... תימנים זה דיוואן, עד שזה לא נגמר אף אחד לא קם מהשולחן"

ליאת יצחקי, מנהלת בית ספר לפיוט, הגיעה כדי לבדוק אם המנחות אכן שולטות במילים.

ממרוקו ועד אשכנז: חידון הפיוטים הגדול

במהלך הפינה, ליאת אתגרה את הבנות בזיהוי פיוטים וזמירות ממגוון עדות:

הפיוט המרוקאי: רמז על שיר של משפחת אבוחצירא ש"עפים עליו". הבנות זיהו מיד את "אעופה אשכונה" : "אעופה אשכונה וארחיקה נדוד, במדבר אלינה ואולי אראה...".

האתגר התימני: ליאת התקילה עם רמז על "העדה הפחות נדיבה" (בהומור), והבנות שרו את "אם ננעלו" : "אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו".

הזמירה האשכנזית: ליאת נתנה רמז על געגוע וכיסופים, והבנות זיהו את "יה אכסוף": "יה אכסוף נועם שבת... המתאמת ומתאחדת בך".

"נשים בעדות המזרח תמיד שרו"

לקראת סיום, שיתפה יצחקי בנקודה חשובה על מקומן של הנשים בעולם הפיוט: "נשים בעדות המזרח תמיד שרו – גם בקינות, גם בשמחות משפחתיות... זה נותן מיינד אחר ותחושה כזו כיפית".