טילים כבדים ועשרות הרוגים: נתונים מבהילים על מתקפה מאיראן

בזמן שטרם ברור האם ארה"ב או ישראל יפתחו במלחמה ראשונה מול איראן - תחזיות קשות כיצד תיראה המתקפה

השיחות בין איראן לארה"ב נמשכות ועל פי תחזיות בישראל, תקיפה באיראן זה רק עניין של זמן.

הרמטכ"ל אייל זמיר שמשתתף בדיונים סגורים, מציג ואף מבליט לדרג המדיני את הסיכויים והסיכונים במערכה שכזו, ובעיקר את התרחישים שעשויים להתממש בזמן שבדרג המדיני מתדרכים את אמצעי התקשורת שוב ושוב מאז אמצע ינואר בדבר מלחמה עם איראן.

על פי הדיווח של יואב זיתון בווינט, בישראל נערכים לקראת מספר רב של תרחישים בעייתים כמו הפלת מטוס קרב ישראלי באיראן או יותר אתרי הרס בישראל, גם כאלו שיכללו עשרות אזרחים הרוגים באר"ן (אירוע רב-נפגעים). לא מן הנמנע כי ניגרר גם לתרחיש של התשה: טפטופי טילים כבדים מאיראן, בקצבים נמוכים של כמה טילים בודדים בשבוע או בחודש, באופן שישבש את שער הכניסה לישראל בנתב"ג ויוביל לפגיעות ספורדיות בעורף הישראלי. מלחמת התשה כזו יכולה להימשך גם חודשים ארוכים, ומי שיפגעו בעיקר זה האזרחים בישראל.

זיתון מותח ביקורת חריפה נגד הרמטכ"ל ודובר צה"ל, שאינם מתייחסים ברצינות לחששות של העם בישראל, ולא מבינים שנדרשת יותר מהודעה שבועית בכדי להכין את הציבור למלחמה.