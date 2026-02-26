מבצע אכיפה גדול ביו"ש: מרדפים, החרמת חומרי נפץ ורכבים

מבצע אכיפה גדול בשומרון ובנימין: מרדפים אחרי זורקי אבנים, מעצרים, פשיטה על עסקי חומרי נפץ והחרמת רכבים מסוכנים | צפו בפעילות הכוחות

כוחות משטרה, מג"ב וצה"ל פעלו אמש (רביעי) והיום בשומרון ובבנימין נגד עבירות תנועה, אחזקת ציוד אסור ושימוש בכלי רכב לא חוקיים. במהלך הפעילות נעצרו חשודים, הוחרמו רכבים ונרשמו עשרות קנסות.

הפעילות בשומרון ובנימין צילום: דוברות המשטרה

בסמוך לכפר לובאן א-שרקיה, פתחו שוטרי תחנת בנימין ולוחמי יס"מ במרדף אחר רכב שעורר את חשדם, זאת בעקבות דיווחים על יידוי אבנים לעבר ציר 60 באותו האזור. בתום המרדף נעצר נהג, תושב המקום, כשבבדיקה התברר כי על רכבו הותקנו לוחיות רישוי מזויפות וכי הוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. החשוד הועבר לחקירה.

חומרי נפץ הוחרמו

במהלך הפעילות בכפר דיר קדיס ובאזורים נוספים, איתרו הכוחות 14 כלי רכב המוגדרים כ"משטובות" – רכבים שהורדו מהכביש או שאינם כשירים לתנועה ומהווים סכנה בטיחותית. כלל הרכבים נגררו והועברו למגרשי אחסנה. במקביל, נערכו פשיטות על כעשרה בתי עסק בכפר דיר קדיס בחיפוש אחר "צעצועים מסוכנים" (חומרי נפץ פירוטכניים), המוחזקים בניגוד לחוק.

במישור התעבורתי, שוטרי התנועה של מרחב שומרון רשמו 49 דו"חות בגין עבירות מסכנות חיים. עיקר האכיפה התמקד בעקיפות לא חוקיות (10 דו"חות), עבירות מטען (11 דו"חות) ואי-שימוש בחגורות בטיחות.

בנוסף לפעילות השטח ארבעה נהגים נפסלו מנהלית על ידי קצין משטרה.שלושה רכבים הושבתו ונגררו.



