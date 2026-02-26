רגע האמת הגיע: היערכות בישראל לתרחיש "אורנים גדול"

אחרי תקופה ארוכה של הערכות מצב ודריכות מורטת עצבים, במערכת הביטחון ובדרג המדיני בישראל סבורים כי הגענו לישורת האחרונה. התחושה בירושלים היא שכל התנאים הבשילו, ואם לא יירשם שינוי דרמטי מצד טהראן, המזרח התיכון ניצב בפני שינוי סדרי עולם. "אם מחר האיראנים לא יניפו דגל לבן", אומרים גורמים בישראל בדיווח שפורסם באתר 'mako', "הגענו לרגע האמת".

האולטימטום של טראמפ: מו"מ או "גיים אובר"

בישראל רואים בנאומו האחרון של הנשיא טראמפ צעד הכרחי שנועד להכשיר את הקרקע הבין-לאומית לתקיפה. למרות שהרף שהציב טראמפ נראה לכאורה נמוך – דרישה לאי-התחמשות בנשק גרעיני – הכוונה מאחורי המילים ברורה לחלוטין. המסר לאיראנים הוא חד-משמעי: הגעה לשולחן המשא ומתן ללא מניפולציות, או הכרזה על "Game Over". בנקודה זו, הנשיא האמריקני עשוי להידרש לסיים את שיחות המו"מ ולהכריע.

מאחורי הקלעים פועל ציר הדוק בין ראש הממשלה נתניהו לבית הלבן. נתניהו פועל לתחזוק שוטף של הסיכומים שהושגו בפגישתו עם טראמפ לפני כשבועיים, כדי להבטיח סנכרון מלא בין המדינות במישור המדיני והצבאי.

היעד הישראלי: "אורנים גדול"

בעוד שחלק מהגורמים מעריכים כי טראמפ מעדיף מהלך מוגבל – כזה שיהיה חזק מספיק כדי לזעזע את המשטר האיראני ולהחזירו למו"מ מבלי להידרדר למלחמה אזורית כוללת – בישראל לא לוקחים סיכונים.

ההיערכות בישראל היא לתרחיש של "אורנים גדול": בניגוד לאפשרות של "מכה על הכנף" או מסר אזהרה, התוכנית הישראלית מכוונת למתקפה רחבה וכוללת. המטרה ב"אורנים גדול" היא לא רק לעצור את הגרעין, אלא לנצל את ההזדמנות המבצעית כדי לשנות את פני האזור כולו ולהסיר איומים אסטרטגיים רחבים.