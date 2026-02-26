ריאל - סיטי בשמינית הגמר? כל הפרטים לקראת ההגרלה

אחרי דרמות אדירות בפליייאוף, תמונת שמינית הגמר בליגת האלופות נקבעה. מי הקבוצות? איך תעבוד ההגרלה ואיך תראה הדרך לגמר? עושים לכם סדר

אמש (רביעי) נגמר שלב הפלייאוף של ליגת האלופות ו-16 העולות לשמינית הגמר נקבעו. מחר בשעה 13:00 (שעון ישראל), תתקיים הגרלת שמינית הגמר ב"בית הכדורגל האירופי" בניון שבשוויץ.

מי בתמונה? הרשימה המלאה

הקבוצות חולקו לשתי קבוצות איכות: השמינית שסיימה ראשונה בשלב הליגה (מדורגות) והשמינית ששרדה את הפלייאוף (לא מדורגות).

המדורגות (שמונה הראשונות בשלב הליגה): ארסנל, באיירן מינכן, ליברפול, טוטנהאם, ברצלונה, צ'לסי, ספורטינג ליסבון ומנצ'סטר סיטי.

הלא מדורגות (העולות מהפליאוף): ריאל מדריד, פ.ס.ז', ניוקאסל, אתלטיקו מדריד, אטאלנטה, באייר לברקוזן, גלאטסראיי ובודו/גלימט הנורבגית.

איך עובדת ההגרלה?

השיטה החדשה של אופ"א נועדה ליצור מסלול קבוע עד הגמר. הקבוצות המדורגות משובצות בזוגות (לפי הדירוג בליגה), וההגרלה תקבע את מיקומן ב"עץ" הטורניר – בצד הכחול או בצד הכסוף. מרגע זה, המסלול של כל קבוצה לרבע הגמר ולחצי הגמר כבר ידוע מראש לפי המיקום בגרף.

עץ ההגרלה צילום: אופ

בשלב זה אין יותר הגבלות מדיניות. קבוצות מאותה מדינה יכולות להיפגש ראש בראש, וגם קבוצות שכבר שיחקו זו נגד זו בשלב הליגה עשויות להצטלב שוב.

מספר מפגשים פיקנטיים במיוחד יוכלו לצאת בהגרלה: מפגשי צמרת אנגלים (ניוקאסל- צ'לסי) או גרמנים (באיירן מינכן- באייר לברקוזן). ריאל מדריד תוכל לפגוש לקרב ענק, שחזר הרבה בשנים האחרונות מול מנצ'סטר סיטי, וברצלונה תוכל לפגוש את פ.ס.ז, עליה ביצעה לפני תשע שנים את הקאמבק הגדול בהיסטוריה.

היומן מתמלא: התאריכים שחובה לסמן

שמינית הגמר: 10/11 ו-17/18 במרץ.

רבע הגמר: 7/8 ו-14/15 באפריל.

חצי הגמר: 28/29 באפריל ו-5/6 במאי.

הגמר הגדול: 30 במאי, בודפשט.

לוח המשחקים המדויק לשמינית הגמר יפורסם מספר שעות לאחר ההגרלה.