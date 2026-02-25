עופר וינטר תופס צד בסערת לוסי אהריש

תא"ל במיל' עופר וינטר, התבקש להתייחס לסערה סביב לוסי אהריש, וחשף את הצביעות של השמאל: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך"

תת-אלוף במיל' עופר וינטר התייחס לסערה הציבורית סביב המחאות נגד המגישה לוסי אהריש. בכנס תומכים בנתניה מתח וינטר ביקורת על תרבות המחאה האגרסיבית והזכיר כי מדובר בתופעה שהופנתה בעבר גם כלפי עיתונאים מהצד הימני של המפה הפוליטית.

"לא ראיתי שקמה צעקה כשחסמו את עמית סגל"

וינטר ביקש להציב מראה מול המבקרים וציין את חוסר האיזון, לטעמו, בתגובה הציבורית למקרי הטרדה של אנשי תקשורת. "לא ראיתי שקמה פה צעקה כשחסמו לעמית סגל את הרכב ערב-ערב וכשהציקו לברדוגו", אמר וינטר.

מתוך ערוץ הוואטסאפ של עופר וינטר

לדבריו, השתיקה אל מול אירועים דומים בעבר היא שהובילה למציאות הנוכחית: "בשנים האחרונות אפשרו לעשות פה דברים שעכשיו מצטערים עליהם. זו חרב פיפיות, היא דוקרת משני הצדדים".

הכלל ביהדות: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"

וינטר הדגיש כי דעתו אינה נוחה מההתנכלויות הללו, ללא קשר לזהות המותקף, וקרא לציבור לנהוג על פי ערכי המוסר היהודי. "דעתי לא נוחה מהדבר הזה. כולם צריכים להרגיע. יש לנו כלל ביהדות - מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך".

בסיום דבריו חידד וינטר את הצורך בהתמקדות בעיקר ובלכידות הלאומית אל מול האיומים החיצוניים: "על זה דיברתי באחדות, יש לנו דברים מסוכנים יותר להתעסק בהם".