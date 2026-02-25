ברנז'ה: העיתונאי הסרוג הודיע על פרישה מעולם התקשורת

המגיש הסרוג הודיע לפני זמן קצר על פרישה מעולם התקשורת: "זה לא היה רק שידור, אלא שליחות. עובר לפרק הבא"

העיתונאי והמגיש הסרוג, יוסי דוידוב, הודיע לפני זמן קצר על פרישה מעולם התקשורת אחרי שמונה כמגיש ברדיו 'גלי ישראל'.

בפוסט פרידה שפרסם כתב דוידוב: "היום אני מסיים רשמית את דרכי בגלי ישראל. שמונה שנים מחיי השארתי שם. שש מתוכן בכל יום בשעה 12:00 בדיוק, "מרכז העצבים". אולפן אחד, מיקרופון אחד, פתיח אחד קבוע ואלפי מאזינים שהפכו עם השנים לקהילה אמיתית. שם שמחתי. שם התעצבנתי. שם דמעתי ובכיתי. שם צחקתי מכל הלב. ובעיקר, שם זכיתי להיות אוזן למאות אזרחים שהיו צריכים שמישהו ירים את הקול שלהם. לאנשים שנפלו בין הכיסאות. לאלו שרק רצו שמישהו ישמע אותם באמת".

"לא רק שידור, אלא שליחות"



"מעבר להגשה, זכיתי גם לנהל את תחום הדיגיטל של גלי ישראל, לבנות, לפתח, לדחוף קדימה. אני גאה בכך שהצלחנו למקם את התחנה גבוה מאוד בזירת הסושיאל והדיגיטל, לייצר נוכחות, השפעה ושיח, למרות דלות הכלים לעיתים. הרדיו בשבילי מעולם לא היה רק שידור. הוא היה שליחות".

"תודה לכל מי שהיה חלק"

תודה ענקית לעורכים שלי לאורך השנים, שבאו, דיברו, התווכחו, חשפו, שיתפו והעשירו את השיח הציבורי. תודה גדולה למפיקים ולמפיקות שלי ולצוות הרדיו היקר. אני יוצא מהדלת הזו עם המון תודה. למאזינים שהיו איתי יום יום. למי ששלח הודעה. למי שהתקשר. למי שהתעצבן. למי שחיבק. ולכל מי שנתן לי את הזכות להיות הקול שלו"

"זהו סיום פרק. פרק משמעותי. עמוק. כזה שהשאיר חותם. אני ממשיך קדימה, מרחיב את הפעילות בעסק שלי (שגם הוא ברוך השם במקביל לרדיו בסך זהה של שנים). ובעיקר - תמיד כאן איתכם, ברשת".