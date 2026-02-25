בכיר בחיזבאללה מודיע: זה מה שנעשה אם איראן תותקף

גורמים בחיזבאללה מסרו לתקשורת הבינלאומית כי למרות דיווחים רבים, ההחלטה של הארגון על איך להגיב לתקיפה באיראן תהיה שונה משתיארו

גורם בכיר מתוך שורות חיזבאללה שוחח עם גורמי תקשורת בינלאומיים, ומסר מידע מפתיע בקשר לתגובה האפשרית של הארגון במקרה של תקיפה אמריקאית נגד איראן. הבכיר הסביר כי למרות דיווחים קודמים, הארגון לא צפוי להתערב בתגובה לפעילות נגד איראן, אל לא ברור אם הדבר כולל גם את ישראל.

גורם בכיר בחיזבאללה מסר מוקדם יותר לתקשורת הבינלאומית כי "חיזבאללה לא מתכוון להתערב באופן ישיר, אם ארצות הברית תתקוף את איראן" אך אותו בכיר גם סייג את דבריו והשעין אותם על הדיווחים כי הפעולה כנגד איראן צפויה להיות "פעולה מוגבלת" מבחינת סדר הגודל של הפעילות הצבאית.

זאת לאחר שדיווחים קודמים טענו כי איראן מפעילה לחץ כבד על חיזבאללה לפעול ולקחת חלק בחזית הלחימה במידה ותיפתח תקיפה על איראן.