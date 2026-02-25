ליברמן דורש חקירה: למה אין אכיפה נגד הסתה להשתמטות?

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת אכיפת החוק נגד הסתה להשתמטות מצה"ל, וטען כי סעיף בחוק העונשין הקובע עד 15 שנות מאסר בעיתות לחימה אינו נאכף חרף קריאות פומביות שלא להתגייס.

ו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, קרא היום (רביעי) להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת אכיפת החוק בכל הנוגע להסתה להשתמטות משירות בצה"ל. לדבריו, קיימת אוזלת יד מצד רשויות האכיפה בטיפול בקריאות פומביות שלא להתגייס.

ליברמן הפנה לסעיף 109 לחוק העונשין, הקובע כי מי שמסית או משדל אדם החייב בשירות בכוח מזוין שלא לשרת, דינו חמש שנות מאסר, ובתקופה של פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה, עד חמש עשרה שנות מאסר. לטענתו, למרות קריאות פומביות שלא להתייצב לגיוס, לא ננקטו צעדי אכיפה משמעותיים.

בדבריו התייחס בין היתר לאמירות שיוחסו ליצחק יוסף, וכן למסמך שפורסם ביולי 2024 על ידי רבנים וראשי ישיבות, הקורא לבחורי ישיבות שלא להתייצב בלשכות הגיוס. עוד ציין כי יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף, התבטא בנושא הגיוס בחריפות.

ליברמן הזכיר כי באפריל 2025 פנה במכתב לשר הביטחון, לשר המשפטים, ליועצת המשפטית לממשלה, למפכ"ל וליועץ המשפטי למשטרה, בדרישה לאכוף את החוק במקרים של שידול והסתה להשתמטות. לדבריו, גם לאחר מכתב תזכורת שנשלח במאי אותה שנה, טרם התקבלה תשובה.

בנוסף, מנה שלושה אירועים מהחודשים האחרונים שבהם, לטענתו, נרשמה אלימות כלפי חיילים וכוחות משטרה, ובהם עימותים בבני ברק ובאופקים. לדבריו, בחלק מהמקרים נעצרו חשודים אך שוחררו ללא הגשת כתבי אישום.

ליברמן הציב שורת שאלות, בהן כמה עצורים מצויים כיום במעצר בעקבות האירועים, כמה כתבי אישום הוגשו, והאם הופעלו לחצים פוליטיים על גורמי האכיפה. לדבריו, נדרש בירור פרלמנטרי מקיף שיבחן את אופן יישום החוק ואת התנהלות רשויות האכיפה בנושא.