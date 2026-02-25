דיווח: זה המועד בו הציבור יעודכן על מתקפה מאיראן

ברקע הדיווחים על כך שטראמפ מתלבטת האם לתקוף באיראן - זו המועד בו הציבור בישראל יעודכן לגבי המתקפה

בזמן שטרם ברור האם טראמפ יחליט לתקוף באיראן, בישראל נערכים כל העת לקראת האפשרות שתקיפה כזו תפתיע את הציבור.

על פי הדיווח ב'וואלה', גורמים בפיקוד העורף מעריכים כי ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל יקבלו התרעה קצרה מאוד בסמוך לתקיפה האמריקאית באיראן והציבור יקבל התרעה רק אם ישוגרו טילים לעבר ישראל.

בשבועות האחרונים מתקיימים בישראל דיונים סגורים בנושא הגנת העורף, לקראת האפשרות של עימות מול איראן.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, חלק ממה שעלה בדיונים זה נתון מבהיל למדיי - 34% מהאוכלוסיה בישראל לא ממוגנת. לא באמצעות ממדים ולא באמצעות מקלטים בבניין. בפיקוד העורף מציגים מודלים שייתנו בזמן אמת מענה לאוכלוסיות מתקשות או לאוכלוסיות שבהן מערך המיגון נמוך.



