"פעולת נקמה": בן 19 מואשם בהתפרעות והצתה ממניע גזעני

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ישראל הרפז, כבן 19 ממעלות תרשיחא, בגין מעורבותו באירוע התפרעות אלימה ממניע גזעני, שכלל מעשי אלימות, הצתות ופגיעה ברכוש ובגוף.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים, לאחר פינוי המאחז ״צור משגבי״ בנובמבר האחרון, התאספו עשרות אנשים, ובכללם הרפז, לשם ביצוע פעולת נקמה. במסגרת זו, השתתף הרפז בתדריך שבמהלכו ניתנו הנחיות לכבות טלפונים, לעטות רעלות ולהגיע לכפר ג’בעה בשיירת רכבים, במטרה לפגוע בפלסטינים וברכושם. בהמשך, כיבה הנאשם את הטלפון הנייד, עטה רעלה, והסיע רעולי פנים ברכבו בשיירה לעבר הכפר, שם ירדו המתפרעים מהרכבים והחלו בהתפרעות אלימה.

עוד עולה מכתב האישום כי במהלך ההתפרעות הושלכו אבנים לעבר בתים וכלי רכב, הוצתו רכבים ורכוש, נופצו חלונות בתים, הושלך בקבוק תבערה לעבר בית שבו שהו בני משפחה, נגרמו פגיעות לאזרחים, וכן רוססו כתובות גרפיטי ברחבי הכפר. בנוסף, נגרם נזק רב לרכוש, לרבות הצתת כלי רכב, מחסנים ורכוש נוסף ופגיעה במצלמות ובמבנים שונים.

כתב האישום מייחס להרפז עבירות של התפרעות שסופה נזק ממניע גזענות, היזק בזדון בצוותא ממניע גזענות, תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא ממניע גזענות והצתה בצוותא.

במקביל עם הגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות להאריך את תנאיו המגבילים של הרפז.