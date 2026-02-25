ניצחון הרוח: אלון אהל משחרר את "שיר ללא שם" שהחזיק אותו בשבי

אלון אהל משחרר ביצוע חי ל"שיר ללא שם" מהמופע בו חגג יום הולדת ראשון מחוץ לשבי - השיר שליווה אותו בתקופת השבי בעזה

במופע המיוחד "אלון אהל - מנגן את החיים", בו חגג יום הולדת ראשון מחוץ לשבי, ביצע אלון אהל את "שיר ללא שם" - וכעת הוא גם משחרר את הביצוע הרשמי מתוך ההופעה החיה.

צפו בביצוע של אלון אהל ל"שיר ללא שם"

השיר שהפך לסמל

"שיר ללא שם" הוא הרבה יותר משיר עבור אהל. זהו השיר האחרון שניגן לפני חטיפתו, והשיר שליווה אותו לאורך כל תקופת השבי בעזה. עם שובו של אלי שרעבי מהשבי, סיפר כי אלון נהג לשיר אותו גם במנהרות - עדות שהפכה את השיר לסמל של כוח פנימי, תקווה ואחיזה בחיים בתוך המציאות הקשה.

רגע השיא של הערב

במהלך המופע עלה אהל לבמה לביצוע סולו על פסנתר, בליווי אחיו רונן אהל. רגע השיא הגיע כשפנה לקהל וביקש ממנו להצטרף לשירת המילים "קץ יסוריי" - רגע מצמרר שסיכם מסע אישי ולאומי כאחד.

אלון אהל צילום: אלון אהל (צילום: באדיבות המשפחה)

חזרה לחיים

כעת, עם יציאת הביצוע הרשמי, "שיר ללא שם" מקבל חיים חדשים - לא רק כסמל לתקופת השבי, אלא כהצהרה על חזרה, יצירה והתחדשות.