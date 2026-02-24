תנאי חמאס: "לפרק את צה"ל מנשקו" צילום: חאלד משעל. קורא לפרק את צה"ל מנשקו (צילום: פלאש 90)

אחרי שורת החיסולים המהדהדים של צמרת הארגון על ידי ישראל, בחמאס נערכים לבחירת יו"ר ללשכה המדינית. הקרב המסתמן: ח'אלד משעל מול ח'ליל אל-חיה. כל הפרטים על המאבק הפנימי בארגון הטרור

ארגון הטרור הרצחני חמאס, שנמצא באחת מנקודות השפל הקשות בתולדותיו מאז טבח ה-7 באוקטובר, מנסה לשדר "עסקים כרגיל". לאחר חיסולם של איסמעיל הנייה, יחיא סינוואר ובכירים נוספים על ידי מערכת הביטחון הישראלית, בארגון נערכים לבחירת מנהיג חדש ללשכה המדינית.

על פי דיווח בעיתון "אל-שרק אל-אווסט", גורמים בחמאס אישרו כי ההצבעה המכריעה צפויה להתקיים כבר בימים הקרובים. המטרה המרכזית: להעביר מסר של אחדות ולכידות פנימית, וניסיון להוכיח לעולם (ולציר הרשע) שהארגון עדיין מתפקד תחת הנהגה סדורה.

מי על המוקד? הקרב בין חו"ל לעזה

שני השמות המרכזיים שמתמודדים על התפקיד הם פנים מוכרות היטב למערכת הביטחון הישראלית:

ח'אלד משעל: מנהיג חמאס בחו"ל. משעל נהנה מתמיכה משמעותית של נציגי הארגון מחוץ לרצועה ובאזור יהודה ושומרון. הוא נחשב לדמות "מדינית" יותר, אך כזו ששמרה על קשרים הדוקים עם קטאר וטורקיה לאורך השנים.

ח'ליל אל-חיה: מי שנחשב למנהיג חמאס בפועל ברצועת עזה (במקומו של סינוואר). אל-חיה זוכה לתמיכה רחבה בקרב פעילי הארגון שנותרו ברצועה, והוא נחשב למקורב מאוד לציר האיראני.

הפיצול בארגון: בעוד שמשעל מייצג את "חמאס חוץ", אל-חיה מייצג את השטח הבוער בעזה. גורמים בארגון ציינו כי לא מן הנמנע שברגע האחרון יישלף "מועמד פשרה" שלישי, כדי למנוע קרע פנימי עמוק יותר.

מסר של הרגעה – או הצגה כלפי חוץ?

בשלב זה, הבחירות יתמקדו אך ורק בתפקיד יו"ר הלשכה המדינית – האיש שיהיה אחראי על ניהול הארגון ב"פלסטין" ומחוצה לה. בניגוד לסבבים קודמים, לא יתקיימו בחירות לכלל חברי הלשכה המדינית בשנה הקרובה, ככל הנראה בשל הקושי הלוגיסטי והמבצעי תחת המלחמה המתמשכת.

הבחירה המהירה נועדה להרגיע את השורות בתוך חמאס, שנמצא בלחץ אדיר בעקבות הפעילות המבצעית של צה"ל. יחד עם זאת, בישראל עוקבים מקרוב אחרי זהות הנבחר, שכן הדבר עשוי להשפיע ישירות על עסקת חטופים עתידית ועל הקשר של הארגון עם המתווכות.