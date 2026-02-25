אחרי בית הנבחרים: הסנאט של אריזונה יכיר רשמית ביו"ש

לאחר שהצעת ההחלטה בעד יהודה עברה בבית הנבחרים של אריזונה, היא מוגשת כעת גם בסנאט. עד כה 16 מדינות בארה"ב הכירו רשמית ביהודה ושומרון

הסנאט של אריזונה יכיר רשמית ביו"ש: לאחר סדרת פגישות וסיור של חבר בית הנבחרים של מדינת אריזונה דיוויד לווינגסטון בשומרון בנושא חוק יו"ש, אימץ השבוע בית הנבחרים החלטה היסטורית (HCR2047), המחליפה באופן רשמי את השימוש במונח הפוליטי "הגדה המערבית" במונח "יהודה ושומרון". מדובר ביוזמה שקידם לווינגסטון שהביא להחלטה חשובה אשר מעניקה תוקף חוקי לריבונות ההיסטורית והמשפטית של מדינת ישראל על אזורי יהודה ושומרון.

המהלך באריזונה קודם על ידי ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, יחד עם יחידת קשרי החוץ של המועצה האזורית שומרון ובתיאום עם ידידי השומרון בארה"ב על מנת להעביר את הצעת החוק עד כה ב16 מדינות בארה"ב.

באריזונה קודמו שתי החלטות אחת בבית הנבחרים (שהתקבלה אתמול באופן סופי ) וכעת עוברת ההחלטת המשותפת גם לאישור הסנאט .

דגן אמר כי "אנחנו מסכמים שלב משמעותי במאבק על הריבונות ועל האמת מול השקרים. יהודה ושומרון היא ארץ התנ״ך והבסיס להיסטוריה ולערכים של העם היהודי ומדינת ישראל. הכרה בריבונות באזור משקפת צדק היסטורי ומחזקת את ביטחון ישראל, ומתוך כך גם את ביטחון העולם כולו".

ההישג באריזונה אינו עומד לבדו ומהווה חלק מגל חקיקה אוהד לישראל ברחבי ארה"ב. במדינת ווסט וירג'יניה, הצעת חוק מקבילה עברה לאחרונה מהוועדה להצבעה במליאה עם המלצת אישור. במקביל, במדינת פלורידה מקודם אישור החוק בסנאט.

דגן סיכם את המגמה המתרחבת והוסיף: "זהו מהלך אסטרטגי של צדק, שמתחיל בשינוי השפה במסמכים רשמיים ומסתיים בהכרה בלתי מתפשרת בזכותנו על הארץ הזו. העובדה שעוד ועוד מחוקקים בוחרים להתייצב לצד האמת ההיסטורית מוכיחה שעם ישראל לא לבד במערכה על לב הארץ".



