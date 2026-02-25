איראן מגיבה לנאום טראמפ: "כל הדברים שלו - שקר אחד גדול"

דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בקאאי הגיב לנאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והכחיש את הטענות נגד איראן: "כל הדברים שלו על תוכנית הגרעין, הטילים הבליסטיים והרג המפגינים - הם שקר אחד גדול"

דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאאי, הגיב הבוקר (רביעי) לנאום מצב האומה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בה התחייב כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. בדבריו בקאאי הכחיש את הטענות של טראמפ נגד איראן ואף השווה בין אופן הפעולה של ארה"ב לנאצים בגרמניה.

"כל הדברים שלו על תוכנית הגרעין, הטילים הבליסטיים והרג המפגינים - הם שקר אחד גדול" אמר בקאאי. "הממשל האמריקני וסוחרי המלחמה הסובבים אותו, ובמיוחד המשטר הישראלי הרצחני, משרתים באופן שיטתי את קמפיין הדיסאינפורמציה הזדוני שלהם נגד איראן".

בקאאי המשיך והשווה בין הפעולות של ארה"ב לנאצים: "'חזרו על שקר מספיק פעמים והוא יהפוך לאמת' - זה חוק תעמולה שטבע הנאצי יוזף גבלס. כיום, הממשל האמריקני ואלה המרוויחים ממלחמה המקיפים אותו, במיוחד ישראל, משתמשים בו באופן שיטתי כדי לשרת את קמפיין הדיסאינפורמציה המרושע שלהם נגד איראן. מה שהם טוענים הוא פשוט חזרה על שקרים גדולים. אף אחד לא צריך ללכת שולל אחריהם".

כאמור, בנאומו הלילה טראמפ המשיך את הקו התוקפני שלו נגד איראן. "מאז שהם השתלטו על אותה אומה גאה לפני 47 שנים, המשטר והסוכנים הרצחניים שלו הפיצו רק טרור, מוות ושנאה" טען. "הם הרגו ופצעו אלפי חיילים אמריקאים ומיליוני אנשים".

על ההפגנות האחרונות טראמפ אמר כי "הם הרגו לפחות 32,000 מפגינים, 32,000 מפגינים במדינתם. הם ירו בהם ותלו אותם". הנשיא המשיך ומנה את הסכנות מצד משטר האייתולות באיראן: "הם כבר פיתחו טילים שיכולים לאיים על אירופה ועל הבסיסים שלנו מעבר לים, והם עובדים על בניית טילים שיגיעו בקרוב לארצות הברית.

"העדפה שלי היא לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיפלומטיה. אבל דבר אחד בטוח: לעולם לא אאפשר לספק הטרור מספר אחת בעולם להחזיק בנשק גרעיני" הבהיר בסיכום דבריו. "אי אפשר לתת לזה לקרות".