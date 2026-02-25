כתב אישום הוגש נגד אסיר ואחיו בגין החזקת אמל"ח ונשק חם

כתב אישום הוגש נגד שני אחים מטובא א-זנגריה על החזקת אמצעי לחימה וירי מנשק חם. בחקירה התגלה כי אחד האחים הוא אסיר שכבר הואשם בגניבות מכספומטים בצפון

כתב אישום הוגש נגד שני אחים תושבי טובא א-זנגריה בגין החזקת אמצעי לחימה וירי מנשק חם. אחד מהאחים הינו אסיר וקיים נגדו כתב אישום נוסף בפרשת גניבות כספומטים בצפון.

במסגרת פעילות המשטרה במהלך החודשים האחרונים נחקר תושב טובא א-זנגריה בן 22 בחשד לעבירות הקשורות להחזקת אמצעי לחימה. במהלך החקירה, שהתנהלה כחקירה סמויה, נחשפו ראיות בהן תועדו חשודים כשהם מחזיקים בכלי נשק ומבצעים ירי במתחם מגורים. הממצאים הובילו להרחבת החקירה שבמהלכה זוהו שני אחים, תושבי טובא א-זנגריה בשנות ה-20 לחייהם המעורבים במעשים.

בתום החקירה נאספו הראיות והתגלה כי אחד מהנאשמים הינו אסיר, אשר תלוי ועומד נגדו כתב אישום בתיק גניבות כספומטים בצפון מחודש ספטמבר 2025.

לאחר גיבוש התשתית הראייתית, הוגש כתב אישום חמור באמצעות פרקליטות מחוז צפון נגד השניים, בגין עבירות של החזקת אמצעי לחימה וירי מנשק חם, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני למעלה מ-200 אמצעי לחימה, וסוכלו חוליות חמושות.