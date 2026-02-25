שוב: כתובות חמאס והרס במערת 70 הזקנים בשומרון

מערת שבעים הזקנים בעוורתא חוללה פעם נוספת על ידי אלמונים שריססו כתובות תמיכה בחמאס וניפצו אבנים, זאת בהמשך להשחתה קודמת שאירעה במקום בחודש אוגוסט

מערת שבעים הזקנים בעוורתא, גבעת פנחס שבשומרון, חוללה הלילה פעם נוספת. אלמונים ריססו במקום כתובות נאצה ובהן "חמאס" ו"אל קודס", וכן ניפצו אבנים בתוך חלל המערה העתיקה.

מדובר באתר המוגדר על ידי גורמים מקומיים כאתר מורשת בעל חשיבות היסטורית ודתית. האירוע הנוכחי מצטרף להשחתה שאירעה במקום בחודש אוגוסט האחרון, אז נגרם נזק למבנה הפנימי של המערה ולסביבתה.





מערת שבעים הזקנים בעוורתא צילום: צילום: שלומה רבקה לוין, הפעילה למען המקומות הקדושים.

בארגון Jews United מסרו כי פנו לשר המורשת, עמיחי אליהו, בדרישה לגבש מנגנון הגנה קבוע לאתרי מורשת בשומרון. לטענתם, יש להגביר את האבטחה והפיקוח באתרים רגישים.





הפעילה למען המקומות הקדושים, שלומה רבקה לוין, התייחסה לאירוע ואמרה: "ההפקרות הזו היא פצע בלב האומה. אי אפשר להמשיך לסמוך על שקט מדומה כשאתרי המורשת שלנו נמחקים. אנו דורשים ריבונות ומשילות עכשיו".