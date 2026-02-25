בדרך לישראל: ראש ממשלת הודו בסדרת ציוצים בעברית

לקראת הגעתו לביקור מדיני בישראל, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי פרסם סדרת ציוצים בעברית ובאנגלית, בהם הודה לישראלים שבירכו אותו: "אני בטוח שביקורי יחזק עוד יותר את היחסים הדו־צדדיים בין מדינותינו"

רגע לפני הגעתו לביקור מדיני בישראל, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי פרסם הבוקר (רביעי) סדרת ציוצים ברשתות החברתיות בהם התייחס לביקורו הצפוי והודה לישראל על התמיכה.

"אני יוצא לביקור ממלכתי בישראל היום ומחר. מדינותינו חולקות שותפות אסטרטגית איתנה ורב-גונית, ובשנים האחרונות הקשרים בין המדינות התהדקו משמעותית" כתב מודי בפוסט הראשון שלו. "אקיים שיחות עם ראש הממשלה נתניהו, בהן נדון בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בתחומים מגוונים. אפגוש גם את יצחק הרצוג, נשיא מדינת ישראל".

עוד ציין כי "הערב אדבר בפני הכנסת. זוהי הוקרה לקשרים הפרלמנטריים והדמוקרטיים החזקים המקשרים בינינו. אדבר גם עם התפוצות ההודיות, אשר תרמו תרומה גדולה לחיזוק הידידות בין הודו לישראל".

זמן קצר לאחר מכן, מודי שיתף מחדש את תמונתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, אשר הציג את משכן הכנסת מואר בצבעי הדגל ההודי. "כבוד רב על המחווה" כתב ראש הממשלה באנגלית. "אני מצפה לנאום בפני הכנסת בהמשך היום".

במקביל שיתף גם את הברכות של ראש האופוזיציה יאיר לפיד אליו בהינדי, כשכתב בעברית: "אני גם מצפה לביקורי בישראל. אני בטוח שביקורי יחזק עוד יותר את היחסים הדו־צדדיים בין מדינותינו".

מודי פרסם גם את הציוץ של עורך "ג'רוזלם פוסט" צביקה קליין, שהציג את שער העיתון הבוקר בו נכתב "שלום" בעברית והינדי. ראש הממשלה ההודי אמר כי "אכן מדובר בביקור היסטורי בישראל".