עם מאות מיליוני ציפורים: פארק הצפרות במעגן מיכאל נפתח

בין נחל תנינים לים, בלב ציר נדידה בינלאומי של מאות מיליוני ציפורים - פארק הצפרות מעגן מיכאל נפתח בימים אלה באופן רשמי ומציע חוויית טבע ייחודית לכל גיל

פארק הצפרות מעגן מיכאל נפתח בימים אלה באופן רשמי לקהל הרחב, ומזמין את המבקרים ליהנות ממגוון סיורים מודרכים ושלל חוויות טבע בלב מרחב עשיר בעופות ובחיות בר.

הפארק מציע שורה של סיורים מודרכים בשלל נושאים - החל מסיורי זריחה ושקיעה, דרך סיורים הכוללים טיבוע ציפורים ונסיעה בעגלת טרקטור ועד לסיורים לגיל השלישי ולכל המשפחה. הפארק הוא פרויקט ייחודי לשיקום בית גידול מימי, המציע למבקרים בו צפייה במגוון גדול במיוחד (עשרות רבות של מינים) של עופות, ציפורים וחיות בר אחרות.

פארק מעגן מיכאל צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע.

מוקד נדידה עולמי

פארק הצפרות מעגן מיכאל ממוקם בין בריכות הדגים של קיבוץ מעגן מיכאל ומנוהל על ידי הקיבוץ והחברה להגנת הטבע. הוא נמצא לצד המפגש בין נחל תנינים לים, בין הכרמל לחוף, במרחב שבו היו בעבר ביצות הכבארה, והוא אתר חשוב לעצירה ומנוחה בציר הנדידה של מאות מיליוני ציפורים.

בחברה להגנת הטבע מסבירים כי פארק הצפרות הוא פרויקט ייחודי לשיקום בית גידול מימי, שיצא לדרך בעקבות שיתוף פעולה בין החברה להגנת הטבע וקיבוץ מעגן מיכאל, במסגרתו הוסבו בריכות דגים לסביבה טבעית, לרווחת הטבע והאדם.

צב ביצה. צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע.

סיורים לכל גיל - וחיבור לטבע

הפארק מציע סיורים מודרכים לגדות הבריכות המשוקמות ובין המצפורים. הביקור בפארק מאפשר לכל אחד ואחת ובכל גיל לקבל הצצה אל יופיו של הטבע, אל העדינות והמורכבות של תהליכים טבעיים, אל מגוון חיות הבר בסביבה ולהיכרות עם המאמצים לשימור, שיקום והגנה עליהם.

בין הסיורים המוצעים בפארק - סיורי זריחה ושקיעה, סיור משולב עם טיבוע ציפורים, סיורים בשפה הערבית, סיורים משולבים בנסיעה בעגלת טרקטור, סיורים בדגש על זוגיות בקרב הציפורים (אנחנו נמצאים בתחילת עונת החיזור), סיורים מותאמים לגמלאים ועוד.

שלדג לבן חזה. צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע.

בפארק ניתן לצפות באופן קבוע, כל השנה, בעשרות מינים שונים של עופות וציפורים, ובהם טבלנים גמדיים, קורמורנים גמדיים, אנפיות גמדיות, אנפיות מנגרובים, לבניות קטנות, אנפות לילה, מגלנים, דאות שחורות כתף, אגמיות, סופיות, תמירונים, שחפים צהובי רגל, שלדגים לבני חזה, פרפורים, סנוניות רפתות וקניות אפריקניות.

בחלק מהעונות, כמו למשל בחורף ובעונות הנדידה, ניתן לחזות גם במינים מיוחדים יותר, כמו מריות, שרשירים, ברווז צהוב מצח וברווז אפור, שקנאים, קורמורנים גדולים, אנפות אפורות, לבניות גדולות, חסידות שחורות, כפנים, פלמינגו, זרוני סוף, שלך, חופמאים מסוגים שונים, סייפנים, מיני שחפים וציפורי שיר כמו כחולי חזה, דוחלים שחורי גרון, נחליאלים לבנים, צהובים, לימוניים וזנבתנים. בקיץ ניתן לחזות בשחפיות ים ושחפיות גמדיות.

קורמורן גדול צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע.

"הוכחה לכך שגם מערכות שנפגעו יכולות לחזור לחיים"

"פארק הצפרות במעגן מיכאל הוא הוכחה לכך שגם מערכות אקולוגיות שנפגעו יכולות לחזור לחיים", אומרת שחף רטר, מנהלת פארק הצפרות מעגן מיכאל מטעם החברה להגנת הטבע. "הוא מזכיר לנו את האחריות שלנו לשמירה על השטחים הפתוחים בישראל - אחריות מקומית, אך גם בינלאומית. המבקרים בפארק תומכים בעצם בתהליכי השיקום, זוכים לפגוש ציפורים נודדות מקרוב ולשמוע את ציוץ הציפורים, חוויה שתומכת בבריאות הפיזית והנפשית שלהם".

פארק הצפרות הוא חלוץ במאמצים של החברה להגנת הטבע לשיקום בתי גידול שנפגעו ברחבי ישראל, והוא חלק מרשת מרכזי צפרות של החברה להגנת הטבע, לצד כפר רופין, התחנה לחקר ציפורים בירושלים, פארק הצפרות באילת ומרכז צפרות רמת נגב.

פארק הצפרות במעגן מיכאל. צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע.

הפארק משמש מוקד לימודי וחינוכי לאחריות האדם והחברה לשמירה על הטבע למען הדורות הבאים, מתוך אמונה במסוגלות וביכולת לתקן. לכן, כדי להימנע מהפרעה לציפורים ולמרחב המחייה שלהן ולטובת חוויית ביקור מהנה, הביקור בפארק הוא לקבוצות מאורגנות, בתיאום מראש ובהדרכה.

בימי רביעי, בין השעות 06:30-09:00, הפארק פתוח לציבור לסיור חופשי, ללא הדרכה וללא תשלום, באמצעות רישום עצמאי מראש באתר החברה להגנת הטבע.

חשוב לדעת

לפארק הצפרות חניה חופשית בצמוד אליו, ללא תשלום. הביקור בפארק הוא בהליכה רגלית. שירותים נמצאים בתחילת ובאמצע המסלול. הפארק מונגש לנוחיות המבקרים. הכניסה לחיות מחמד אסורה, על מנת לשמור על סביבה בטוחה לחיות הבר שבפארק. למבקרים מומלץ להביא כובע, מים, נעליים סגורות, קרם הגנה, מגדיר ציפורים ומשקפת.