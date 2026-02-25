קריב חושף: בדיון על היימנוט קסאו השתתפו נציגי שב"כ

שנתיים לאחר היעלמותה של היימנוט קסאו ממרכז הקליטה בצפת, הדרישה המרכזית בדיון בכנסת הופנתה לשילוב מעמיק יותר של שב"כ בחקירה; בני המשפחה מבקשים להעביר את התיק לשירות הביטחון הכללי בטענה כי בידיו אמצעים ויכולות מתקדמים יותר

שנתיים לאחר שנראתה לאחרונה, הדיון היום (רביעי) בעניינה של היימנוט קסאו מתחדש בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. קסאו נראתה לאחרונה ב-25 בפברואר 2024 במרכז הקליטה בעיר צפת, ומאז נעלמו עקבותיה. תיק החקירה הועבר לאחרונה לצוות מיוחד ביחידת להב 433, המונה שישה חוקרים.

בדיון שנערך בוועדה, אמר יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב כי "היימנוט נחטפה בגיל 9 והיא היום כבר בת 11. היימנוט נעלמה מתוך ביתה במרכז הקליטה בעיר צפת וזה מצב בלתי נסבל". לדבריו, מאז היעלמותה קיימה הוועדה 15 דיונים גלויים ובחלקם גם דיונים חסויים.





היימנוט קסאו נ צילום: צילום: דוברות הכנסת

קריב ציין כי בעקבות החלטת המפכ"ל, הוקם לפני כחודשיים צוות חקירה מיוחד בלהב 433 שמשימתו היחידה היא העמקת החקירה. "אני מברך על המהלך של העברת תיק החקירה לגוף הבכיר ביותר של משטרת ישראל. בדיון המסווג השתתפו גם נציגי שב"כ, ודעתנו הונחה שבמסגרת ההתארגנות של עבודת הצח"מ ב-433 נוצר הקשר הנדרש עם שירות הביטחון הכללי. אנחנו במרוץ נגד הזמן כדי להציל את היימנוט קסאו, המאמץ של כל המערכות צריך להיות החזרתה של היימנוט להורים שלה", אמר.

אביה של היימנוט, טפסאי קסאו, אמר בדיון כי "הבת שלי חטופה כבר שנתיים ואין שום מידע חדש לגביה. הדמעות בעיניים נגמרו והלב שלנו שותת דם. ניסיון החטיפה של הילדה בבאר שבע גרם למשטרה להעביר את תיק החקירה ליחידת להב 433. אנחנו מבקשים להעביר את התיק לשב"כ שיש לו יותר אמצעים ויכולות עד להשיבתה של היימנוט".

אמה של היימנוט, באנצ'י קסאו, פנתה בקריאה נרגשת: "היימנוט בת 11 היום. עזרו לנו כדי שנוכל לחגוג איתה את בת המצווה שלה".

נציגת המשטרה, רפ"ק ליאורה סולטן, ראש חוליית חקיקה ומשפט במשטרת ישראל, עדכנה כי "התיק בלהב 433 מנוהל ומטופל על ידי שישה חוקרים שונים כאשר אחד מהם הוא דובר השפה האמהרית. צוות החקירה קיבל את התיק לידיו עם חומרי חקירה שנאספו במשך שנתיים והצוות עדיין נמצא בשלבים הראשוניים של בדיקת החומר. הכול פתוח בפני הצוות. צוות החקירה נפגש כבר פעמיים עם בני המשפחה".

במהלך הדיון התרעמו פעילים למען שחרורה של היימנוט ואמרו כי הם מגיעים לדיונים זה שנתיים ומבקשים תשובות. לדבריהם, היו מעוניינים להחריף את המאבק הציבורי, אך המשפחה ביקשה לשמור על אופי מאופק של הפעילות.

משרד העלייה והקליטה הודיע כי בשבועות הקרובים יעלה קמפיין להעלאת המודעות להיעלמותה של היימנוט קסאו. בוועדה ציינו כי ימשיכו לקיים דיוני מעקב ולדרוש עדכונים שוטפים מגורמי האכיפה והביטחון.