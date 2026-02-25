סקר: רק מחצית מהישראלים תומכים בתקיפה עצמאית על איראן

סקר של המכון למחקרי ביטחון לאומי חושף כי מחצית מהישראלים תומכים בתקיפה עצמאית של ישראל, במקרה שיחתם הסכם בין ארה"ב לאיראן. וגם, מהי עמדת הציבור לגבי המצב בלבנון?

מה חושב הציבור על תקיפה באיראן ומהן תחושותיו בנושא הביטחוני בארץ והתנהלות המשטרה? סקר המכון למחקרי ביטחון לאומי חושף, כי מחצית מהציבור תומך בתקיפה עצמאית של ישראל באיראן במקרה שייחתם הסכם עם ארה"ב.

בסקר שנערך בימים לנו נשאל הציבור על עמדתו בנושא התקיפה ותחושותיו על מצבה של המדינה לקראת התקיפה. הנתונים מראים כי 78% מהציבור מוטרד מהנושא האיראני, עלייה שנמשכת בקרב אזרחי המדינה (לעומת 74% בינואר ו67% בדצמבר). הישראלים חושבים כי מה שדורש טיפול בעיקר הוא פרוייקט הגרעין ומערך הטילים הבליסטיים. רק 18% מוטרדים מהמשטר.

כמחצית מהציבור (50%) תומכים בתקיפה עצמאית של ישראל באיראן במקרה של הסכם בין ארצות הברית ואיראן שימנע תקיפה אמריקאית. כמו כן 72% מאמינים כי היכולות ההגנה האוויריות של ישראל מספקות במקרה של תקיפה. יש לציין כי חל שיפור גם בנושא ההנחיות עם 88% שטוענים כי הנחיות פיקוד העורף ברורות להם במקרה של התקפת טילים.

המצב הביטחוני- כ70% חושבים שהמצב לא טוב/בינוני

רק 30% מהציבור הישראלי מעריך את מצב הביטחון הלאומי היום טוב או טוב מאוד, כלומר רוב מוחלט של התושבים חשים כי המצב הבטחוני אינו טוב (31% סבורים כי הוא רע או רע מאוד ו-37% מדרגים אותו כבינוני).

הזירה בעזה ובלבנון - תמיכה בחזרה ללחימה בלבנון

בזירת רצועת עזה, 52% מהציבור סבור כי המעבר לשלב ב׳ אינו תואם את האינטרסים הישראליים, לעומת 32% הסבורים כי הוא ״די תואם״ או ״תואם מאוד״. היתר השיבו שאינם יודעים.

כפי שתמכו בתקיפה באירן גם בנושא לבנון רוב הציבור (56%) חושב כי יש לטפל בלנון והמצב הבטחוני דורש חזרה ללחימה, מתוכם 43% סבור שיש לחזור ללחימה מוגבלת ללא תמרון קרקעי. 13% תומכים בחזרה ללחימה עצימה הכוללת תמרון קרקעי. מנגד, 27% סבורים שהמצב הביטחוני בצפון מאפשר ביטחון לתושבים.

84% מודאגים מהמתח בחברה הישראלית

השסע בחברה הישראל מראה את אותותיו כש84% מודאגים מהמצב במדינה ורמת הדאגה היא גדולה. 66% מהנשאלים אף סבורים כי הסולידריות בחברה הישראלית אינה קיימת כלל או קיימת במידה מועטה (53% השיבו במידה מועטה ו-13% כי אינה קיימת).

כאשר נבדק הנושא בין שני צידי המתרס ימין-שמאל: 80% ממצביעי האופוזיציה סבורים כך, לעומת 53% בקרב מצביעי הקואליציה.

הפשיעה בישראל - המשטרה אינו אוכפת באופן שווה

בסקר נשאל הציבור על התנהלות המשטרה והפעילות בחברה הערבית. רוב הציבור (69%) השיב כי מדיניות האכיפה של המשטרה אינה שווה בין המגזרים השונים.

הסקר נערך בין התאריכים 17-21 בפברואר 2026, בהשתתפות של 905 איש.