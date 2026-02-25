אזרח הציע ללפיד "לחסל" את נתניהו ולוין; כך הוא הגיב

ראש האופוזיציה יאיר לפיד חש; היום כי מישהו הציע לו "לחסל" את נתניהו ולין, כך הוא הגיב





בהודעה שקיבל לפיד נכתב: "אני קשור להרבה מהעוסקים ב"תחום" שלנו, מה אתה אומר על מצב שבו ב'טעות' יקרה משהו ליריב לוין או אפילו לביבי?"

לפיד התייחס לדברים והגיב: "פורסם עכשיו משהו שלא רציתי לפרסם קודם, לפני כחודש כתב לי מישהו שהוא חושב שהגיע הזמן לחסל את שר המשפטים לוין ואת ראש הממשלה נתניהו.

אני כמובן 30 שניות לאחר מכן פניתי למחלקת אבטחת אישים של השב"כ וגם למשטרת ישראל ואמרתי להם שיש פה ניסיון לרצח ושיפעלו מהר. הם עצרו אותו מהר, למרבה המוזרות מדובר בבחור ישיבה.

אני רוצה להבהיר משהו, לא משנה כמה קשה יכול להיות הוויכוח הפוליטי ביננו, אלימות לא יכולה לעבור, לא נגד נתניהו, לא נגד לוין, לא נגד לוסי אהריש ולא נגד אף אחד. כל אחד מאיתנו צריך לפנות לצד שלו".