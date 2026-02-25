מהכוכב הבא להר הרצל: שירה זלוף תופיע בטקס המשואות 2026

שירה זלוף, יוצאת "הכוכב הבא", תהיה האמנית הראשונה שמאשרת את השתתפותה בטקס המשואות 2026. אחרי סולד-אאוטים, שירים מקוריים ופריצה גדולה - היא עולה לבמה הממלכתית בערב יום העצמאות ה-78

הזמרת הצעירה שירה זלוף תהיה האמנית הראשונה שמאשרת רשמית את השתתפותה בטקס המשואות 2026. הטקס, שייערך בערב יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות" והשבת החטופים.

הטקס צפוי להתקיים ב- 21 באפריל בהר הרצל בירושלים, כמדי שנה, ולהיות אחד מרגעי השיא של אירועי יום העצמאות.

מהבמה של "הכוכב הבא" - אל הבמה הממלכתית

זלוף פרצה לתודעה הרחבה בעונה ה-12 של הכוכב הבא לאירוויזיון, שם הגיעה למקום השלישי, סומנה כאחת הפייבורטיות של העונה וצברה קהל גדול ונאמן.

מאז סיום התוכנית היא לא עצרה: רשמה כמה מופעי סולד-אאוט במועדון בארבי, פתחה מופע שקיעה באמפי אמפי שוני, והוציאה לאחרונה את השיר "לא אוהבת סרטים". כבר במהלך התוכנית התפרסמו השירים המקוריים שכתבה, בהם "מעריב לנוער" ו"אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין".

כעת היא עושה צעד נוסף - מהבמה הטלוויזיונית אל הבמה הממלכתית ביותר בישראל.

אחרי הכוכב הבא: שירה זלוף בצעדים משמעותיים במוזיקה צילום: שירה זלוף (צילום: קליה ליטמן ג'יזל)

"אם הייתי מספרת לשירה מכיתה י'.."

בראיון ל"7 לילות" שיתפה זלוף בתחושות שמלוות אותה בימים אלה: "החלום שלי היה להופיע בטקס יום הזיכרון בבית ספר, היו לזה אפילו אודישנים. אם הייתי מספרת לשירה מכיתה י-6 שהיא תופיע בטקס המשואות - היא הייתה צוחקת עליי בפרצוף. לא הייתי מעלה על דעתי שמישהו יבחר בי".

הציטוט הזה מספר לא רק על התרגשות אישית, אלא גם על הדרך שעברה - מילדה עם חלום צנוע להופיע בבית הספר, לאחת הזמרות הצעירות שיקבלו במה בטקס שמסמל עבור רבים את רוח המדינה והחברה הישראלית.

שירה זלוף בראיון מרגש אחרי הגמר צילום: ראיון לסרוגים

עוצמות של התחדשות

טקס המשואות הקרוב צפוי לעסוק בתקומה, באחדות ובהתחדשות - על רקע התקופה המורכבת שעוברת על החברה הישראלית. בחירתה של זלוף להשתתף בטקס מסמנת את מקומה בדור האמנים הצעיר שכבר הספיק לגעת בקהל רחב - וכעת מקבל גם הכרה ממלכתית על הבמה המרכזית של ערב יום העצמאות.