חבר הכנסת מהליכוד טוען: "הוא סוחט את נתניהו"

חבר הכנסת דוד ביטן, התייחס היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל, להחלטתו להצביע נגד הצו שמגדיל את הפטור ממע"מ ל-150 דולר.

בתחילת דבריו הוא אמר: ‏"הבעיה היא הפגיעה בעסקים הקטנים. הציבור הרחב קיבל פה בסך הכול הטבה של 43 שקלים על ייבוא אישי של 75 דולר, ומצד שני זה יפגע אנושות בעסקים הקטנים"

הוא התייחס לטענה שזה יפגע רק בעסקים הגדולים והשיב: "קודם כול גם העסקים הקטנים התלוננו, ומעבר לכך אני כיו"ר ועדת הכלכלה לא מסתכל על קמפיין אלא על ההשלכות"

ביטן נשאל האם הוא לא מדבר עם נתניהו והשיב: "הוא לא מדבר איתי. אני לא אנטי, העמדות שלי הן קודם כול לטובת בוחרי הליכוד והציבור. מה שעושה סמוטריץ' זה לא לכנס אפילו פעמיים את ועדת יוקר המחיה, ופתאום היום הוא 'מגן יוקר המחיה' לפני הבחירות... הוא סוחט את נתניהו"'

נזכיר כי מאז סמוטריץ' חתם על צו חדש שמעניק פטור ממע"מ עד 130 דולר.