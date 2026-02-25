דיווח דרמטי: סוכל ניסיון חיסול של חמינאי

בימים האחרונים סוכל ניסיון חיסול של מנהיג איראן עלי חמינאי. לדיווח המלא

ארגון האופויזציה המוכר באיראן, המוג'אהדין, ניסה בימים האחרונים לחדור למעונו של מנהיג איראן העליון עלי חמינאי ולחסל אותו.

מנגנון המודיעין של משמרות המהפכה, חשפו את המידע ובכך סיכלו את הפעולה, כך דווח היום (רביעי) באתר "אל אכבאר".

על פי הדיווח, חברי PMOI/MEK תכננו לחדור למתחם ארמון הנשיאות, למטה המועצה העליונה לביטחון לאומי ולמשרדים של חמינאי, אלא שהותכנית סוכלה בשלביה המוקדמים לפני שניתן היה ליישמה. המקורות חשפו גם כי לאחר מעקב ופיקוח יזומים, הצליחו משמרות המהפכה לחסל מספר חברי PMOI/MEK שהיו מעורבים במבצע שסוכל ולעצור אחרים.

מדובר במהלך שאם היה יוצא לפועל, יכל לשנות את התמונה כולה. ללא מנהיג איראן הבכיר, יכול מאוד להיות שרבים מאנשי משמרות המהפכה היו עורקים ומצטרפים למחאות העם, דבר שהיה מוביל באופן סופי לנפילת המשטר.