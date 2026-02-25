נשיא המדינה נחת באתיופיה לביקור ממלכתי ראשון

נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת באדיס אבבה והחל את ביקורו המדיני הראשון באתיופיה. עם נחיתתו, התקבל הנשיא על ידי שר החוץ גדעון טימותאוס ושגריר ישראל באתיופיה אברהם נגוסה

איתי בן און/לע"ם

הנשיא הרצוג עם שר החוץ של אתיופיה צילום: חיים צח/לע״מ

עם נחיתתו, התקבל הנשיא על ידי שר החוץ של אתיופיה, ד״ר גדעון טימותאוס ושגריר ישראל באתיופיה, חבר הכנסת לשעבר אברהם נגוסה בטקס קבלת פנים ממלכתי שנערך בשדה התעופה.

על סדר יומו של הנשיא בביקור, פגישה עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה וראש ממשלת אתיופיה - חתן פרס נובל לשלום, ד״ר אבי אחמד עלי.

לאחר מכן ייפגש עם הנהגת הקהילה היהודית המקומית.