שר החוץ האיראני: אלו התנאים שלנו להסכם עם ארה"ב

על רקע השיחות בין טהרן לוושינגטון בז’נבה, שר החוץ של איראן, סייד עבאס עבאס עראקצ'י, פרסם היום (שלישי) סדרת ציוצים שבהם הציג את הקווים האדומים של ארצו לצד נכונות להגיע להבנות. בדבריו הדגיש כי איראן נחושה להשיג הסכם בפרק זמן קצר, אך הבהיר כי לא תוותר על זכויותיה בתחום הגרעין האזרחי.
בפתח דבריו כתב: "בהישען על ההבנות שגובשו בסבב הקודם, איראן תשוב לשיחות עם ארצות הברית בז’נבה בנחישות להשיג הסכם הוגן ושוויוני, בזמן הקצר ביותר האפשרי".
בהמשך הדגיש את עמדת היסוד של ארצו: "עמדות היסוד שלנו ברורות לחלוטין: איראן בשום נסיבות לא תפתח נשק גרעיני; וגם אנו האיראנים לעולם לא נוותר על זכותנו להפיק את פירות הטכנולוגיה הגרעינית למטרות שלום עבור עמנו".
עוד הוסיף כי קיימת אפשרות ממשית להסכמה בין הצדדים: "יש בפנינו הזדמנות היסטורית להגיע להסכם חסר תקדים, שייתן מענה לחששות הדדיים ויקדם אינטרסים משותפים. הסכם נמצא בהישג יד, אך רק אם תינתן עדיפות לדיפלומטיה".
במסגרת היערכות אמריקנית לאפשרות של מתקפה באיראן, הונחתו בישראל מטוסי קרב של ארצות הברית, בהם 12 מטוסי F-22 ראפטור, הנחשבים למטוסי העל המתקדמים של חיל האוויר האמריקני. בנוסף, מטוסי תדלוק מדגם KC-135, הגרסה הצבאית של בואינג 707, נצפו חונים בנמל התעופה בן גוריון. במקביל, נושאת המטוסים USS Gerald R. Ford הגיעה למזרח הים התיכון לאחר שעשתה דרכה מהאזור הקריבי, והיא מצטרפת לנושאת המטוסים USS George H. W. Bush שכבר פועלת במרחב. שתי הנושאות ממוקמות בטווח שמאפשר תקיפה לעבר חופי איראן.
כאמור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אפשרות תקיפה אמריקנית מוגבלת כבר בימים הקרובים כדי לאלץ אותה לוותר על הגרעין . כך דווח בניו יורק טיימס האמריקאי על בסיס שיחות עם גורמים המעורים בדיונים הפנימיים בממשל.
