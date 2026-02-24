שר החוץ האיראני: אלו התנאים שלנו להסכם עם ארה"ב

על רקע השיחות בין טהרן לוושינגטון בז’נבה, שר החוץ של איראן, סייד עבאס עבאס עראקצ'י, פרסם היום (שלישי) סדרת ציוצים שבהם הציג את הקווים האדומים של ארצו לצד נכונות להגיע להבנות. בדבריו הדגיש כי איראן נחושה להשיג הסכם בפרק זמן קצר, אך הבהיר כי לא תוותר על זכויותיה בתחום הגרעין האזרחי.



בפתח דבריו כתב: "בהישען על ההבנות שגובשו בסבב הקודם, איראן תשוב לשיחות עם ארצות הברית בז’נבה בנחישות להשיג הסכם הוגן ושוויוני, בזמן הקצר ביותר האפשרי".

בהמשך הדגיש את עמדת היסוד של ארצו: "עמדות היסוד שלנו ברורות לחלוטין: איראן בשום נסיבות לא תפתח נשק גרעיני; וגם אנו האיראנים לעולם לא נוותר על זכותנו להפיק את פירות הטכנולוגיה הגרעינית למטרות שלום עבור עמנו".

עוד הוסיף כי קיימת אפשרות ממשית להסכמה בין הצדדים: "יש בפנינו הזדמנות היסטורית להגיע להסכם חסר תקדים, שייתן מענה לחששות הדדיים ויקדם אינטרסים משותפים. הסכם נמצא בהישג יד, אך רק אם תינתן עדיפות לדיפלומטיה".