שרן השכל על יהודה ושומרון: "השכפ"ץ של כפר סבא ותל אביב"

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, קיימה היום סיור במועצה המקומית קדומים בצל הגינויים הבינלאומיים להחלטות הקבינט. במהלך הביקור נפגשה השכל עם ראש המועצה, עוזאל ותיק, ושמעה ממנו סקירה על התפתחות היישוב כחלוץ ההתיישבות בשומרון ועל האתגרים הביטחוניים היומיומיים במרחב. בהמשך ביקרה באולפנת להב"ה, שם קיימה שיח עם התלמידות על חלוציות ומנהיגות בעת הזו.

דוברות סגנית שר החוץ

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל: "אל מול הלחצים והגינויים שנשמעים מהעולם, התשובה הציונית שלנו חייבת להיות ברורה: המשך חיזוק האחיזה באדמתנו. קדומים היא לא רק סמל היסטורי, היא נכס אסטרטגי שמגן על לב המדינה. כשביקרתי באולפנת להב"ה וראיתי את העוצמה של הדור הצעיר שגדל כאן, הבנתי שוב שהחוסן שלנו מתחיל ברוח. הטרור נסוג במקום שבו הוא פוגש נוכחות יהודית נחושה ובנייה בלתי פוסקת. אני מחויבת להמשיך ולייצג את האמת הזו בזירה הבינלאומית – ההתיישבות היא חומת המגן של מדינת ישראל כולה, ואנחנו נמשיך לפתח אותה בגאווה ובביטחון".

ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק: "קדומים, היישוב היהודי הראשון בשומרון, חוגג השנה יובל להיווסדו ואנו עושים זאת בסימן של בנייה, התפתחות וצמיחה. סקרנו בפני סגנית השר שרן השכל את תוכניות הבנייה הרבות של קדומים שיהפכו את היישוב לעיר מרכזית בשומרון. ביקרנו יחד בשכונת נופי גדעון אותה הקמנו לפני מספר חודשים וצפינו משם על אזור החוף, השפלה והשרון. בשם בנות אולפנת להב"ה אני מודה לח"כ השכל על שיעור האזרחות שהעבירה לתלמידות ואני משוכנע כי שרן, כידידת ההתיישבות וכמי שסייעה לנו בעבר תמשיך בדרכה זו לחיזוק אחיזתנו בארץ ישראל ובמלחמה על ריבונותנו וצדקת דרכנו מול החזית הבינלאומית".