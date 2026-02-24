גופת לווייתן ממין ראשתן נפלטה הבוקר (שלישי) לחוף הים בזיקים, בשטח שמורת הטבע הימית ים שקמה. הדיווח הועבר לרשות הטבע והגנים, ופקחי היחידה הימית יחד עם חוקרי תחנת מוריס קאהן לחקר הים מבית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה ונציגי עמותת דלפיס הגיעו למקום כדי לבצע נתיחה ולבחון את נסיבות המוות.

בבדיקה ראשונית נקבע כי מדובר בזכר בוגר באורך של כ־12 מטרים. בשלב זה טרם התבררה סיבת המוות. החוקרים אספו דגימות מהגופה לצורך בדיקות מעבדה והמשך בחינה מקצועית.





אמנון זיו, מוא צילום: צילום: אמנון זיו, מוא

ד"ר מיה אלסר מעמותת דלפיס מסרה כי מדובר בפרט הבוגר היחיד מאז תחילת המחקר בארץ בשנות ה־90 שהגיע במצב שאינו רקוב. לדבריה, "הדבר עשוי להעיד כי סיבת המוות אינה טבעית". עוד ציינה כי מאז תחילת התיעוד בישראל נמצאו בחופי הארץ שמונה גופות של לווייתנים ממין ראשתן, כולל הפרט שהתגלתה הבוקר. משנת 2020 תועדו יותר תצפיות של ראשתנים חיים בים התיכון, נתון שלדבריה עומד בהלימה לעלייה במספר הפרטים שנפלטו לחוף.

על פי עמותת דלפיס, בשנת 2021 הוגדרה אוכלוסיית הראשתנים בים התיכון על ידי IUCN כאוכלוסייה בסכנת הכחדה, זאת בעוד שבעולם המין מוגדר כפגיע. ההערכה העדכנית מצביעה על אוכלוסייה המונה בין 250 ל־2500 פרטים בים התיכון, ונמצאת במגמת ירידה.





צילום: אביתר בן ארי רשות הטבע והגנים

ד"ר אביעד שיינין, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס וראש תחום טורפי־על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים, אמר כי אוכלוסיית הראשתנים בים התיכון שונה ומבודדת גנטית מהאוכלוסייה החיה באוקיינוס האטלנטי. לדבריו, לפרטים בים התיכון יש דפוס נקישות ייחודי המשמש לתקשורת ואיתור מזון.

בהתייחס לסכנות העיקריות, ציין כי רשתות סחיפה ללכידת דגי חרב וטונות עלולות ללכוד גם לווייתנים וכרישים כשלל לוואי. בנוסף, סקרים סייסמיים לחיפושי גז ונפט עלולים לפגוע בשמיעתם או להרחיקם ממקורות מזון. גם פסולת פלסטית מהווה איום על צוללי עומק דוגמת הראשתן.

הבדיקות נמשכות, ובשלב זה טרם נמסרה קביעה רשמית באשר לנסיבות המוות.