היא מככבת על שולחנות הסחור ברמדאן, מעוררת ויכוחים יצריים בין קהיר לדמשק, ובישראל היא כבר מזמן הפכה לקונצנזוס. מסיפורי החליפים ועד לגרסה המקומית המנצחת – מסע בעקבות המאפה הכי מנחם במזרח התיכון

אם תשאלו מצרי ממוצע איפה נולדה הכנאפה, הוא יצביע בגאווה על קהיר. תשאלו סורי? הוא יישבע בשמה של דמשק.

הוויכוח על "מולדת הכנאפה" הוא אחד הסכסוכים העתיקים והמתוקים ביותר בעולם הערבי, כזה שלא נפתר כבר מאות שנים. בעוד חודש הרמדאן נחגג ברחבי העולם, הכנאפה היא לא רק קינוח – היא סמל תרבותי, היסטורי, ולפעמים גם פוליטי.

הדיאטה של הח'ליף: כך נולדה האגדה

המסורת המרכזית קושרת את הכנאפה לשושלת האומיית. האגדה מספרת על מועאויה בן אבי סופיאן, הח'ליף הראשון של השושלת, שכיהן בדמשק במאה ה-7. מועאויה סבל מרעב כבד במהלך צום הרמדאן, ורופאיו חיפשו מאכל "משביע במיוחד" שיעזור לו לצלוח את היום.

התוצאה הייתה מאפה חוטי בצק דקיקים עם חמאה ודבש. המאכל זכה להצלחה כה גדולה עד שבאותה תקופה הוא כונה "כנאפת מועאויה".

גרסה אחרת, מצרית יותר, טוענת כי הכנאפה הגיעה לעולם דווקא עם כניסתו של הח'ליף הפאטמי, אל-מועז לדין אללה, לקהיר. התושבים המקומיים קיבלו את פניו במתנות מתוקות, וביניהן הכנאפה המפורסמת, שהפכה מאז למאכל של מלכים ונסיכים.

זילוף סוכר צילום: Issam Rimawi flash90

שערות של זהב: מה המקור של השם?

חוקרי פולקלור, כמו ד"ר מסעוד שומאן ממצרים, מסבירים כי השם "כנאפה" מגיע מהמילה הערבית שמשמעותה "עטיפה" או "הכלה" – רמז למילוי (הגבינה או הקרם) שעטוף בתוך הבצק הפריך. אחרים טוענים כי המקור הוא במילה המתארת שיער ארוג, בשל המראה הייחודי של אטריות הקדאיף הדקות.

עם השנים, כל אזור פיתח את ה"טוויסט" שלו:

בשכם: נולדה הכנאפה הנבלסית המפורסמת עם הגבינה המלוחה-מתוקה.

במצרים: מעדיפים אותה עם "קשטה" (שמנת עשירה) או אגוזים.

בטורקיה: שם היא מכונה לעיתים "תשנאפה", היא מוגשת בגרסאות פריכות וקטנות יותר.

הצפי: חגיגות כנאפה המוניות בדרך?

אי אפשר לדבר על כנאפה בלי להתייחס למשמעות הסמלית שלה בימינו. במזרח התיכון, חלוקת כנאפה ודברי מתיקה היא הדרך המסורתית לחגוג בשורות טובות או ניצחונות.

בישראל, השיח ברשתות החברתיות כבר מסמן את המטרה הבאה: ביום שבו תתבשר המדינה על חיסולו של עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, נראה ששוק מחנה יהודה, רחובות יפו והקונדיטוריות בריכוזים החרדיים והדתיים והחילוניים כאחד, יתרוקנו מהמלאי.

הגולשים כבר מבטיחים: "ביום שחמינאי הולך – הכנאפה עלינו". נראה כי המאפה שפעם נועד להשביע את רעבונו של ח'ליף דמשקאי, עשוי להפוך בקרוב לסמל של חגיגת הניצחון הישראלית על ציר הרשע.