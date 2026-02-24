טלי גוטליב: העלאת הפטור ממע"מ גורמת לי להיות יותר בזבזנית

את הדברים אמרה גוטליב במליאת הכנסת כאשר הודיעה כי לא הצביעה על הצו להעלאת הפטור ממע"מ מעל 150 דולר. היא פנתה אל שר האוצר ואמרה כי את ההיתר הזה יש להעביר למען הסוחרים והעסקים הקטנים בישראל

חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת נגד חוק העלאת הפטור ממע"מ: מה הקשר בין 20 חולצות משיין ליוקר המחייה כלום וגורנישט ואתה יודע למה כי משיין אני לא יכולה להזמין לא אבקת מרק , לא טונה, ולא אוכל"

את הדברים אמרה גוטליב במליאת הכנסת כאשר הודיעה כי לא תצביע על צו הפטור ממע"מ מעל 150 דולר. כזכור אמש נפלה הצעת הצו לאחר שראש הממשלה אישר חופש צבעה לחברי הקואליציה ובכך נפל.

הדפדפן שלך לא תומך בתגית וידאו.

גוטליב הסבירה במליאה כי הדבר היחיד שהצו עושה זה גורם לה להיות יותר בזבזנית, במקום עשר חולצות שהיא הייתה קונה עכשיו היא קונה עשרים. זה מקל עלי להיות יותר בזבזנית ולקנות פיצפקס מיותרים שאני לא צריכה"... בין זה לבין יוקר המחייה אין כלום ושום דבר"

היא המשיכה ואמרה שההצהרות על המאבק בחברות הגדולות זה קשקוש ובעצם המהלך פוגע באנשים כמוה שקונים ברשת ולא מותגים. הסיבה לכך: מאחר והקנייה ברשת היא קלה אבל זה לא משפיע על הרשתות הגדולות אלא פוגע בחניות ובעסקים הקטנים. על מנת לפתור את העניין היא הציעה להעביר את ההיתר הזה לחנויות ולסוחרים כאן בישראל.