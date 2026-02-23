ליברמן ל'סרוגים' על העלאת הפטור ממע"מ: "אין רוב בקואליציה"

המכשול להעלאת הפטור ממע"מ ל-150 דולר? אביגדור ליברמן טוען בתגובה לשאלת 'סרוגים' כי הממשלה מתקשה לגייס רוב למהלך בתוך הבית, ומשאיר את שאלת התמיכה של מפלגתו פתוחה: "נראה אם ומתי זה יעלה"

בצל המאבק ביוקר המחיה, התייחס היום (שני) יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", אביגדור ליברמן, לאחת הסוגיות הבוערות בכיסו של הצרכן הישראלי: הגדלת הפטור ממע"מ על רכישות מקוונות מחו"ל. בתשובה לשאלתו של כתב "סרוגים", נחום פרי, באשר לתמיכת המפלגה בהצעת החוק להעלאת תקרת הפטור מ-75 דולר ל-150 דולר, הביע ליברמן ספקנות באשר ליכולת הממשלה לקדם את המהלך בעת הזו.

"קודם כל אנחנו נראה שהקואליציה תעלה את זה," השיב ליברמן בזהירות. הוא הוסיף וציין כי לפי שעה, נראה שהמכשול העיקרי אינו באופוזיציה, אלא דווקא בתוך שורות הממשלה: "אני רואה שבינתיים בתוך הקואליציה אין רוב לזה, ואנחנו נחליט אם, מתי ואיך זה יעלה".

נחום פרי

הצעת החוק להעלאת הפטור נחשבת לצעד פופולרי בקרב הציבור, שכן היא צפויה להוזיל משמעותית את עלויות היבוא האישי של מוצרים כגון ביגוד, הנעלה וגאדג'טים. עם זאת, היוזמה נתקלת בהתנגדות עזה מצד איגודי הסוחרים והקניונים בישראל, הטוענים כי מדובר באפליה לרעה של העסקים המקומיים וביצירת "סובסידיה" לרכישות בחו"ל על חשבון המשק הישראלי.