דיווח בלבנון: ארה"ב פינתה עשרות עובדים מהשגרירות בביירות

נערכים לתקיפה אמריקנית? ברשת LBCI הלבנונית דווח כעת (שני) כי שגרירות ארה״ב בביירות פינתה היום עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי. לפי הדיווח, מדובר בצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות".
הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שהבוקר עיתון ה"ניו יורק טיימס" פרסם כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אפשרות תקיפה אמריקנית מוגבלת באיראן כבר בימים הקרובים, כדי לאלץ אותם לוותר על פרוייקט הגרעין. על פי הדיווח, טראמפ הבהיר ליועציו כי אם הדיפלומטיה או תקיפה ממוקדת ראשונית לא יביאו לשינוי בעמדת טהרן, הוא עשוי לשקול בחודשים הקרובים מהלך צבאי רחב יותר, שנועד להביא להחלשת הנהגת המדינה.
עוד דווח כי בין היעדים שנשקלים לתקיפה נכללו מפקדות משמרות המהפכה, מתקני גרעין ואתרים הקשורים לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. לפי הגורמים, הנשיא טרם קיבל החלטה סופית, אך נוטה לבחון מהלך שיבהיר להנהגה בטהרן כי עליה להסכים לדרישה האמריקנית להפסקת ההעשרה. בממשל נבחנת גם הצעה חלופית, שלפיה תותר לאיראן העשרה מצומצמת מאוד של אורניום לצורכי מחקר רפואי בלבד, בפיקוח בינלאומי. לא ברור אם מי מהצדדים יסכים למתווה כזה. מהבית הלבן נמסר כי אין בכוונתם להתייחס לשיקולי הנשיא. דוברת הממשל ציינה כי "רק טראמפ יודע מה בכוונתו לעשות".
בממשל נבחנת גם הצעה חלופית, שלפיה תותר לאיראן העשרה מצומצמת מאוד של אורניום לצורכי מחקר רפואי בלבד, בפיקוח בינלאומי. לא ברור אם מי מהצדדים יסכים למתווה כזה.
מהבית הלבן נמסר כי אין בכוונתם להתייחס לשיקולי הנשיא. דוברת הממשל ציינה כי "רק טראמפ יודע מה בכוונתו לעשות".
