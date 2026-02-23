לאחר שהפר צו הרחקה: גבר נעצר בחשד להטרדת אדוה דדון

תושב תל אביב נעצר בשנית בחשד שהטריד ואיים על עיתונאית חדשות 12 אדוה דדון, לאחר שהפר צו הרחקה. בית המשפט האריך את מעצרו והורה על הסתכלות פסיכיאטרית

תושב תל אביב בשנות ה-50 לחייו נעצר בשנית בחשד שהטריד ואיים על עיתונאית חדשות 12, אדוה דדון. בית המשפט האריך את מעצרו והורה על שליחתו להסתכלות פסיכיאטרית. כך פורסם לראשונה באתר mako.

צו הרחקה - והפרה חוזרת

על פי החשד, כבר בדצמבר האחרון הוצא נגד האיש צו הרחקה, אולם הוא לא עמד בתנאיו והמשיך ליצור קשר עם דדון. לפי התלונה, מדובר במסרים מאיימים ובהתנהלות אובססיבית כלפיה.

עוד נטען כי החשוד הגיע מספר פעמים למקום עבודתה, אף שהתבקשה על ידה לנתק עמו כל קשר.

אדוה דדון צילום: (צילום: מתוך יוטיוב)

"סיפור אהבה"?

בעקבות תלונתה פתחה המשטרה בחקירה מחודשת, ואתמול נעצר החשוד פעם נוספת והובא לדיון בבית המשפט.

במהלך הדיון טען האיש כי מדובר ב"סיפור אהבה", אולם השופט קבע כי בשלב זה קיים חשד סביר להתנהלות מטרידה וכי נשקפת ממנו מסוכנות. בהתאם לכך הוארך מעצרו, והוא נשלח להסתכלות פסיכיאטרית לצורך בחינת מצבו. החקירה נמשכת.