שאלנו את גנץ: האם תסכים לשבת עם עומרי רונן בממשלה?

שבוע אחרי הצטרפותו של עומרי רונן, מראשי "אחים לנשק", למפלגת "הדמוקרטים", יו"ר כחול לבן בני גנץ נשאל היום (שני) על המהלך והאם יסכים לשבת עם מי שקרא בעבר לסרבנות מילואים בממשלה עתידית.

צפו בתשובתו:

(צילום: סרוגים)

"למיטב ידיעתי, עומרי שירת מאות ימים במילואים" אמר גנץ במענה לשאלת סרוגים.

כאשר הזכרנו כי רונן עדיין איים לפני ה-7 באוקטובר שהוא לא יגיע למילואים, גנץ סירב להתחייב שלא ישב עם המפלגה של יאיר גולן - ורק אמר כי "למיטב זכרוני, ידיעתי וקביעתי, אני נגד סרבנות מכל סוג שהוא. אמרתי, אני אומר, ואני אמשיך להגיד. זאת עמדתי בנושא הזה".