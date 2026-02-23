עמית סגל: המהלך של בנט שמטריף את הימין

הפרשן עמית סגל תוהה מה היתה מטרתו של ראש הממשלה נפתלי בנט, במהלך שהרגיז את הימין

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, גינה היום (שני) את המפגינים מחוץ לביתה של מגישת חדשות 13 לוסי אהריש.

בתגובה, הפרשן עמית סגל טוען כי זהו מהלך שירגיז את הימין ותוהה מה היתה מטרתו של בנט.

בדבריו כתב סגל: "אם מתעלמים לרגע מהשתיקה המוחלטת של בנט אל מול מתקפות חוזרות ונשנות, מתקיפת אבישי בן חיים, דרך כתבי ערוץ 14, עבור בחסימות בנווה אילן ועוד ועוד,

זה קו מעניין. הרי בנט מבין פה שהוא מרגיז מאוד את הימין. האם זה ניסיון לתקן את נזקי האמירה באפרת שבן גביר לא פסול ושצריך ללחוץ על סמוטריץ׳ כדי שייכנס לממשלה הבאה?".