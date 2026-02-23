אבי מעוז מגיב: "שליחים של בג״צ מפיצים פייק ניוז"

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, הגיב לפרסום לפיו הצעת החוק שלו עלולה לפגוע ביהודים שעולים להר הבית: "שליחים של בג״צ מפיצים פייק ניוז, הצעת החוק נועדה אך ורק לשמור על קדושת הכותל המערבי"

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, הגיב לפרסום היום (שני) לפיו הצעת החוק שלו עלולה לפגוע ביהודים שעולים להר הבית: "שליחים של בג״צ מפיצים פייק ניוז, הצעת החוק נועדה אך ורק לשמור על קדושת הכותל המערבי"

התגובה המלאה: "בשעות האחרונות, מנסים שליחים של בג״צ להפיץ פייק ניוז כנגד הצעת החוק שלי לשמירה על המקומות הקדושים, שתעלה בעז"ה ביום רביעי להצבעה".

למען הסר ספק אבהיר: הצעת החוק נועדה אך ורק לשמור על קדושת הכותל המערבי מפני הניסיונות של בג"צ לחלקו ולחללו. כל השאר - פייק מוחלט!"

תיקון חוק המקומות הקדושים

כזכור מוקדם יותר פורסם כי ברקע סערת נשות הכותל ופסיקת בג"ץ, ח"כ אבי מעוז העלה הצעה לתיקון חוק המקומות הקדושים. על פי התיקון התנהגות במקומות הקדושים בניגוד לפסיקת הרבנות הראשית, תחשב עבירה פלילית שעונשה עלול להגיע עד לשבע שנות מאסר.