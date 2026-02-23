בשל הימצאות אלרגנים ריקול לעוגיות כוסמין

חברת טחנת האבן תעשיות בע"מ מודיעה על ריקול לעוגיות כוסמין מלוחות בשל טעות סימון של אלרגן המצוי בעוגיות. הציבור בעל רגישות/ אלרגיה נקרא לא לצרוך את המוצרים ולהחזירם לחנויות.

ריקול נוסף בתעשיית המזון - חברת טחנת האבן תעשיות בע"מ מודיעה על ריקול לעוגיות כוסמין מלוחות

חברת טחנת האבן תעשיות בע"מ הודיעה כי במהלך בדיקה שגרתית של סדרת העוגיות שלה התגלה כי הושמט אלרגן שומשום ברשימת ה"עלול להכיל" בשל טעות סימון. עם הגילוי החברה פועלת לאיסוף המוצרים מהמדפים וקוראת לציבור שאלרגי לשומשום או לאלרגנים הנוספים במוצר, לא לצרוך אותם ולהחזירם לחנות בה נרכשו.



סוגי העוגיות עליהן חל האיסוף:

"עוגיות כוסמין מוצרלה מלוחות עם זיתי קלמטה", ברקוד 7290115251593,משקל 190 גרם, מכלל תאריכי התפוגה עד וכולל 29/03/2026

"עוגיות כוסמין מלוחות עם גבינת עיזים ובצל" ברקוד 7290115251609, משקל 190 גרם, מכלל תאריכי התפוגה עד וכולל 17/06/2026

"עוגיות כוסמין מוצרלה מלוחות - פיקנטי" ברקוד 7290115251586, משקל 190 גרם, מכלל תאריכי התפוגה עד וכולל 04/03/2026



