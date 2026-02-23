סמוטריץ' לסרוגים: "לא נאפשר פגיעה בעלייה להר הבית"

לשאלת סרוגים בנוגע לפגיעה אפשרית בעלייה להר הבית בעקבות חוק המקומות הקדושים ענה שר האוצר בצלאל סמוטריץ: "לא נאפשר פגיעה בעלייה להר הבית, נמצא את הדרך לחוקק את החוק כך שלא יפגע"

כזכור ברקע סערת נשות הכותל ופסיקת בג"ץ, ח"כ אבי מעוז העלה הצעה לתיקון חוק המקומות הקדושים. על פי התיקון התנהגות במקומות הקדושים בניגוד לפסיקת הרבנות הראשית, תחשב עבירה פלילית שעונשה עלול להגיע עד לשבע שנות מאסר.

כידוע העלייה להר הבית. למרות תמיכתם של רבנים רבנים שעולים או תומכים בעלייה, נמצאת במחלוקת ציבורית. הרבנות הראשית מתנגדת לעלייה.

הר הבית באופן אבסורדי למרות היותו המקום הקדוש ביותר לעם ישראל, לא מוגדר בחוק כמקום קדוש ליהודים. אך בפועל בית המשפט העליון בפסיקות רבות התייחס אליו ככזה, מה שמעלה את החשש שחוק כזה יוכל לשמש כנגד עולי הר הבית.



סמוטריץ': "צריך לכבד את מנהג המקום"

"אני רוצה להתמקד במהות: יש לנו כותל אחד, ויש בו מנהג אחד המעוגן בדין – וזאת בהתאם להלכה היהודית ולמסורת ישראל הקלאסית מזה אלפי שנים".





הכותל המערבי של הר הבית צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

"לא ראיתי רפורמים דורשים להתפלל במסגד כפי שמתחשק להם. הרוב המוחלט של אזרחי ישראל הם אורתודוקסים – בין אם הם דתיים ובין אם הם חילונים המגדירים עצמם ככאלה – ולכן אני לא מבין איך קבוצה קטנה, שמשקלה זניח באוכלוסייה, דורשת לשנות את סדרי התפילה עבורה".

"הכותל ימשיך להיות פתוח לכל יהודי מהארץ ומהעולם, ולכל אדם באשר הוא, תחת עיקרון פשוט: כשאתה נכנס למקום שיש לו מנהג – כבד את מנהג המקום."