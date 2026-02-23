נתניהו בנאום בהול: "לא יודע מה יוליד יום, הזהרתי את המשטר"

ראש הממשלה נתניהו עלה לנאום במסגרת כנס 40 החתימות במליאת הכנסת, אך קטע את נאומו בהפתעה לאחר דקות בודדות מסיבות לא ברורות, נתניהו הדגיש כי מדובר בימים מורכבים

ראש הממשלה נתניהו נאם במליאת הכנסת בבהילות, בזמן כנס 40 החתימות שזומן במליאה. נתניהו הבהיר כי אנו לפני ימים מורכבים, וכי למרות שהזהיר את המשטר האיראני, איש לא יודע מה יוליד יום בעת הנוכחית. נתניהו קטע במפתיע את נאומו אחרי דקות בודדות בלבד מסיבות לא ברורות.

לאחר שזומן לנאום במליאה במסגרת דיון 40 חתימות, נתניהו התרכז בדבריו בהתרחשויות הבינלאומיות, בדגש על המהלכים וההתפתחויות האזוריות והעולמיות סביב איראן. בנאום שתואר כבהול ומקוצר במיוחד התריע ראש הממשלה: "אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. איש אינו יודע מה ילד יום. אנחנו עם עין פקוחה וערוכים לכל תרחיש".

נתניהו הוסיף והבהיר כי הזהיר אישית את המשטר האיראני מפני פעולה כנגד ישראל: "אני הבהרתי למשטר האייתולות שאם הם יעשו את השגיאה הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה".

ראש הממשלה אף קרא לגיבוש ואחדות בפני מה שיכולים להיות ימים מאתגרים: "צריך לצופף שורות העם, לעמוד כתף אל כתף. אני בטוח בכוחנו, אני בוטח במפקדינו ובלוחמים ובלוחמות שלנו".

מהמליאה נמסר כי נתניהו נאם באופן בהול, כאשר ראש הממשלה שלרוב משתמש בדיוני 40 החתימות כפלטפורמות להתקוטטות ארוכה עם ראשי האופוזיציה, והזדמנות לנאום אל הציבורים הפוליטיים ולתקשר עם הבייס הפוליטי, קטע את נאומו אחרי 6 דקות בלבד.