סמוטריץ' נגד ההחלטה שלא להוריד את הריבית: "תחזור בך!"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה של נגיד בנק ישראל, שלא להוריד את הריבית וקרא לו לחזור בו: "החלטה שגויה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מגיב היום (שני) להחלטת נגיד בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי.

ההחלטה של הנגיד להותיר את הריבית ברמה גבוהה היא החלטה שגויה, שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד.

האתגר המרכזי כיום הוא אתגר הצמיחה והצורך הוא להקל על אזרחי ישראל, על משקי הבית, על נוטלי המשכנתאות ועל העסקים הקטנים והבינוניים. האשראי חונק את המשק ומעכב התאוששות.

זה הזמן לצאת לצמיחה ולתת בוסט משמעותי לפעילות הכלכלית. אין כיום סכנה אינפלציונית שמצדיקה מדיניות מוניטרית מצמצמת ברמה הזו.

אני קורא לנגיד לחזור מהחלטתו ולהמשיך במגמת הפחתת הריבית. זה מה שנכון למשק, זה מה שנכון לכלכלה, וזה מה שנכון לאזרחי מדינת ישראל ולמאבק ביוקר המחיה.