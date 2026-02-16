סמוטריץ' ממשיך בלחץ על בנק ישראל: צריך להוריד את הריבית

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ממשיך במסע הלחצים שלו על נגיד בנק ישראל להורדת הריבית: "מגיע לאזרחי ישראל לנשום לרווחה. מגיע להם שיהיה להם זול יותר גם בהחזרי המשכנתא וההלוואות"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ ממשיך במסע הלחצים שלו להורדת הריבית של בנק ישראל.

נגיד הבנק אמיר ירון כבר הוריד את הריבית פעמיים ברבע אחוז וכעת היא עומדת על 4% אבל אחרי מדד ינואר השלילי (-0.3%) שבלם את האינפלציה השנתית, סמוטריץ' דורש להוריד גם את ריבית בנק ישראל.

בפתח ישיבת סיעת הציונות הדתית, אמר סמוטריץ: "אתמול בערב התפרסמו נתוני המדד לחודש ינואר, נתונים ששיקפו את מה שאני אומר כבר תקופה ארוכה - יכול להיות כאן זול. אפשר בעזרת השם לנצח את יוקר מחיה.

הנתונים הללו הם תוצאה ישירה של מדיניות. הם פרי של עבודה קשה, ולעיתים כפוית טובה, שאנחנו מובילים במשרד האוצר יום יום, שעה שעה. המאבק ביוקר המחיה הוא לא סיסמה, הוא מלחמה אמיתית".

סמוטריץ' שמוביל את רפורמת החלב שבינתיים תקועה בכנסת, וחתם על הורדת המיסים בקנייה באינטרנט עד 150$, אומר כי: "כשפותחים את השוק, כשמורידים מכסים, כשלא מפחדים להסתכל לטייקונים בעיניים – המחירים יורדים. חד וחלק. יכול להיות כאן זול, ויהיה כאן זול".

ירון, תוריד את הריבית

וכאן עבר סמוטריץ' לקריאה לאמיר ירון להוריד את הריבית: "לאור הנתונים החד-משמעיים הללו, אני פונה מכאן לנגיד בנק ישראל. כבוד הנגיד, המספרים מדברים בעד עצמם. האינפלציה נבלמת, המשק מתייצב. זה הזמן להקל על משקי הבית.

זה הזמן להקל על הזוגות הצעירים שכורעים תחת נטל המשכנתא, על בעלי העסקים הקטנים שנחנקים תחת האשראי. הקריאה שלי להורדת הריבית היא לא גחמה פוליטית – היא קריאה מקצועית, חכמה, מוצדקת וצודקת.

הציבור הישראלי עמד בנטל בגבורה, וכעת, כשהנתונים מאפשרים זאת, מגיע לאזרחי ישראל לנשום לרווחה. מגיע להם שיהיה להם זול יותר גם בהחזרי המשכנתא וההלוואות.

אני מוריד להם את מיסים, אתה תוריד להם את הריבית".

נציין כי לצד הירידה במדד המחירים לצרכן ובלימת האינפלציה, חלה עלייה של 0.8% במחירי הדיור, עליית מחירים שהריבית הגבוהה הצליחה לבלום. הזינוק במחירי הדיור היה בעיקר בזמן שהריבית הייתה אפסית, הצרכנים יכלו לקחת משכנתאות וכך בין השאר עלו מחירי הדיור.