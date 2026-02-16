ההכנות נמשכות: ארה"ב מעבירה עוד כלי מלחמה לאזור

למרות האמירות הקרירות מהבית הלבן, והרמיזות על העדפה אל "מסלול דיפלומטי" צבא ארצות הברית ממשיך לעבות כוחות במרחב, ומעביר לבסיסים במזרח התיכון עוד מטוסי קרב וסיוע מתקדמים.

על פי גופי מעקב אזרחיים ותיעודי תעופה בינלאומיים, פיקוד המזרח התיכון האמריקאי ממשיך לשאוב עוד ועוד משאבים התקפיים והגנתיים אל האזור. מוקדם יותר היום המריאו לפחות חמישה מטוסי תדלוק, בנוסף לשבעה מטוסי קרב חמקניים מסוג F35 מבסיס הקבע שלהם בבריטניה, אל המזרח התיכון.

צפויים גלים נוספים, כאשר על פי הדיווחים, לפחות עוד עשרה מטוסי F35 נמצאים בהכנות לביצוע מסע דומה.

במהלך השבועות האחרונים, ארצות הברית מעבה את כוחותיה במרחב ללא הפסקה, ולעוצמה כמעט חסרת תקדים לאורך כלל השנים האחרונות, בנוסף לכלי תקיפה העבירה ארצות הברית גם עשרות כלי הגנה אווירית, במה שרבים רואים כהכנות לפעולה משמעותית נגד טהראן.