גבר נהרג לאחר שנפל מצוק בחוף וינגייט בנתניה

גבר כבן 41 נהרג לאחר שנפל מגובה רב בצוקים הסמוכים לחוף ווינגייט בנתניה. צוותי רפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה

גבר כבן 41 נהרג היום (שני) לאחר שנפל מגובה רב בצוקים הסמוכים לחוף ווינגייט בנתניה. מתנדבי זק"א ממרחב שרון, צוות נתניה, הוזעקו למקום בעקבות הדיווח, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

שי רומנו, ראש צוות זק"א נתניה במרחב שרון, מסר: "מוקד זק״א הזניק אותי לזירת האירוע בצוקים הסמוכים לחוף ווינגייט. מדובר בגבר כבן 41 שנפל מגובה רב מאוד, ולא נותר לצוותי הרפואה אלא לקבוע את מותו במקום"





צילום: דוברות זק"א

עוד הוסיף כי בשל מורכבות השטח, "יחידת להבה בסיוע מתנדבי זק״א נוספים מצוות נתניה במרחב שרון פועלים לחלץ את הגופה מהזירה המורכבת לחוף מבטחים, ומשם היא תועבר להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית".

בזק״א הדגישו כי "בניגוד לדיווחים ברשת אין מדובר בתאונת אקסטרים", וכי נסיבות הנפילה נבדקות על ידי משטרת ישראל.