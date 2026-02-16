סכנה קיומית? המהלך המסוכן של טורקיה נגד בעלת הברית של ישראל

לפני מספר שבועות הכריז ראש הממשלה נתניהו על הכרה רשמית בסומלילנד, חבל ארץ שהתנתנק מסומליה, כמדינה עצמאית. סומלילנד מהווה בעלת ברית בעלת חשיבות אסטרטגית לישראל ומאפשרת גישה ישירה אל קרן אפריקה והים האדום, מאז טורקיה מבססת כוחות באזור במה שנראה כמו מהלך לפעולה ישירה, אפילו למחיקת סומלילנד.

על פי שורה של דיווחים ותיעודים, טורקיה העבירה כמות גדולה של כלי מלחמה מודרניים אל שטח סומליה, והעבירה אותם אל מרחבים קרובים יחסית אל השטח של סומלילנד. בין הכלים שהועברו היו טנקים מודרניים מסוג M-48 ו- M-60, בנוסף לכך הועברו גם כלי ארטילריה, כך על פי הדיווחים האפריקאים.

מדובר במהלך שעלול להתגלות כמסוכן במיוחד למעמדה האזורי של ישראל, עד כה לא ברורה סיבת הצבת הכוחות באזור, והאם מדובר במהלך הרתעתי בלבד. קיימים גורמים באפריקה שמצביעים על אפשרות למהלך כולל אל "חיסול" סומלילנד כאשר כוחות נוספים הוצבו במדינות אחרות ביבשת אשר גובלות בשטחה. במידה ואכן מדובר בהכנות מלחמתיות נגד בעלת בריתה הטרייה ביותר של ישראל, הדבר עלול לפגוע קשות במאמצי הנורמליזציה וההתרחבות האסטרטגית הישראלית, במידה והטורקים אכן יפעלו צבאית נגד סומלילנד, הדבר יכול להעביר מסר למדינות נוספות השוקלות נורמליזציה עם ישראל ויביא לצינון המומנטום של הסכמי אברהם.