היסטוריה עולמית: צבא ארה"ב הטיס ופרס כור גרעיני נייד

לפני מספר שעות בודדות, השיג הצבא האמריקאי וחיל האוויר של ארצות הברית, הישג טכנולוגי ולוגיסטי חסר תקדים. יחידת הניוד האוויר שינעה במטוס ופרסה כור גרעיני נייד וזעיר בגודל של מכולת משא, כחלק מניסוי טכנולוגי היסטורי.

צילום: חיל האוויר האמריקאי.





הכור הזעיר, שמשמש ליצירת אנרגיה אל תוואי שטח מנותקים, נארז כולו אל מכולות משא והועמס אל מטוס המשא המתקדם של צבא ארצות הברית לשינוע משקלים כבדים מסוג Globemaster III, לאחר שהועמס כולו אל תוך המטוס, הכור הזעיר שונע בטיסה שארכה מספר שעות מבסיס מקליפורניה אל יוטה, ולאחר מכן פורק מהמטוס ונפרס מחדש.

הניסוי הוכיח יכולת חסרת תקדים, שנחשבה עד כה לעקב האכילס של ארצות הברית בכל מלחמה אפשרית במזרח הרחוק, כאשר האסטרטגיה האמריקאית למלחמה נגד סין במקרה של ניסיון כיבוש טיוואן כללה פריסת עשרות ואף מאות יחידות זעירות ברחבי האיים הרבים במרחב ים סין הדרומי, אך ללא יכולת ייצור חשמל, אותן יחידות היו יוצאות מיכולת פעילות אקטיבית תוך זמן קצר והופכות לחסרות משמעות.

פיתוח היכולת לייצור ופריסת כורים זעירים המאפשרים ייצור חשמל מקומי ללא שריפת חומרים בעירים נחשבת לאלמנט קריטי בכל אסטרטגיה אמריקאית עתידית, כאשר על פי גורמים בפנטגון, כעת יחלו במבחנים להצנחת המכולות המרכיבות את הכור, בתקווה לאפשר את שינוען גם אל איים בהם אין יכולת להנחתה של מטוסי מטען.