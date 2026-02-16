חשיפה: אי-סדרים חמורים וחשש לביטול הבחירות בליכוד

בדיקה פנימית במפלגת הליכוד מעלה חשד לפגיעה בטוהר הבחירות לוועידת המפלגה, לאחר שהתברר כי גורם שלישי שילם את דמי ההרשמה עבור יותר מ־2,500 מועמדים

בדיקה פנימית במפלגת הליכוד מעלה חשד לאי־סדרים חמורים בתשלום דמי ההרשמה של מועמדים לוועידת המפלגה, כאשר על פי הממצאים גורם שלישי שילם את דמי ההשתתפות עבור יותר מ־2,500 מועמדים, בניגוד להוראות החוק והנהלים הפנימיים כך פורסם לראשונה בחדשות 13.



המידע מבוסס על מסמכים רשמיים שנבדקו במפלגה ומעורר חשש לפגיעה בטוהר הבחירות הפנימיות ולניסיון השפעה על הרכב מוסדות המפלגה וסניפיה ברחבי הארץ.

החשד עלה בעקבות עתירה שעסקה בהחזר דמי חבר, שבמהלכה התגלה פער בין רשימת הזכאים להחזר לבין מספר כרטיסי האשראי שביצעו בפועל את התשלומים. גזבר הליכוד, רו"ח לירן אדרי, זיהה 2,513 מקרים שבהם מתמודדים לא שילמו בעצמם את דמי ההשתתפות, מתוכם 694 מועמדים המיועדים לכהן כחברי מרכז המפלגה.

היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, הגדיר את הסוגיה כבעלת השלכות מהותיות על תקינות הליך הבחירות וקרא לבירור דחוף של הנתונים והנסיבות. בתוך כך, גורמים בכירים במפלגה הביעו חשש כי חומרת הממצאים עלולה להוביל לביטול גורף של הבחירות לוועידה, צעד שעלותו נאמדת במיליוני שקלים, וכן לחייב בדיקה מחודשת של ספר הבוחרים כולו.

בשלב זה טרם התקבלה החלטה רשמית באשר להמשך ההליכים, אולם במפלגה מציינים כי כלל האפשרויות נבחנות, לרבות צעדים משפטיים וארגוניים שנועדו להבטיח את תקינות ההליך הפנימי ואת אמון חברי התנועה.